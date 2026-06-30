'खुलेआम अपने प्राइवेट पार्ट को छू रहा था', साउथ एक्‍ट्रेस संग आधी रात को शख्स ने की गंदी हरकत

South Actress Harassment: साउथ सिनेमा में एक्टिव एक्ट्रेस दिव्या सुरेश के साथ एक शख्स ने खुलेआम अश्लील हरकत की है. एक्ट्रेस ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाया है.

साउथ की एक्ट्रेस दिव्या सुरेश के साथ सरेआम अश्लील हरकत हुई है.

साउथ इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस दिव्या सुरेश (Divya Suresh) ने बताया है कि उनके के साथ बहुत गंदी घटना हुई है. दिव्या सुरेश ने आरोप लगाया है कि वह अपनी कजिन के साथ घर लौट रही थीं तो एक शख्स ने उनका पीछा किया और अश्लील हरकत की. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है. इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं. वहीं, दिव्या सुरेश के साथ हुई इस घटना से उनके फैंस भी काफी नाराज हैं. आइए जानते हैं कि दिव्या सुरेश ने सोशल मीडिया पर क्या बताया है.

दिव्या सुरेश ने सोशल मीडिया पर बताया डरावना अनुभव

'कन्नड़ बिग बॉस' की एक्स कंटेस्टेंट और 'मिस इंडिया साउथ' की विनर रह चुकी एक्ट्रेस दिव्या सुरेश ने हाल ही चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया है. दिव्या सुरेश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर लिखा, 'मैं मेरी कजिन करीब रात के 11:30 बजे अपनी कार की ओर जा रहे थे, तभी एक शख्स ने हम दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया. इस दौरान वह खुलेआम अपने प्राइवेट पार्ट को छू रहा था. हमने उसे टोका लेकिन वह नहीं माना. जब तक हम अपनी कार में नहीं बैठ गए तब तक वह ऐसा करता रहा.' दिव्या सुरेश ने आगे लिखा है, 'किसी भी महला को सिर्फ इसलिए उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए क्योंकि वह रात में बाहर घूम रही है. आखिर वह सुरक्षा कहां है जिसके हमसे वादा किया जाता है?' दिव्या सुरेश के साथ हुई इस घटना पर फैंस नाराजगी जता रहे हैं.

दिव्या सुरेश हैं कन्नड़ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस

दिव्या सुरेश के करियर पर नजर डालें तो वह कन्नड़ टीवी सीरियल और कन्नड़ फिल्मों में नजर आती हैं. दिव्या सुरेश ने साल 2021 में साउथ एक्टर किच्चा सुदीप के शो 'कन्नड़ बिग बॉस' में हिस्सा लिया था और काफी पॉपुलैरिटी बटोरी थी. दिव्या सुरेश ने एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले मॉडलिंग की थी और साल 2017 में 'मिस इंडिया साउथ' का खिताब जीत चुकी हैं. गौरतलब है कि साल 2025 में दिव्या सुरेश का नाम एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में आया था. इस घटना में तीन लोग घायल हुए थे. पुलिस ने कथित ड्राइवर के तौर पर दिव्या सुरेश की पहचान की थी. ये केस अभी कोर्ट में है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.