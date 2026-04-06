साउथ एक्ट्रेस ने पति संग लड़ाई के बाद किया सुसाइड, जन्मदिन से 6 दिन पहले उठाया खौफनाक कदम...

South Actress Suicide: साउथ एक्ट्रेस सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम ने अपने पति से झगड़ा होने के बाद अपनी जान दे दी है. अभिनेत्री का 6 दिन बाद जन्मदिन होने वाला था.

साउथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है, जिसने लोगों को झटका दिया है. दरअसल, साउथ की टीवी सीरियल में काम करने वाली एक्ट्रेस सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम (Subashini Balasubramaniyam) ने 36 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली है. बताया जा रहा है कि सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम ने पति से झगड़ा होने के बाद ये खौफनाक कदम उठाया है. एक्ट्रेस के निधन की खबर सामने आते ही फैंस को भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि ये सब हो गया है. वह 6 दिन बाद अपना जन्मदिन मनाने वाली थीं. सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम की आत्महत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. उनके शव को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया था.

सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम का 12 अप्रैल को होने वाला था जन्मदिन

तमिल एक्ट्रेस सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम की आत्महत्या की शुरुआती रिपोर्ट्स में पता चलता है कि वह किसी बात से परेशान थीं. बताया जा रहा है कि सुसाइड करने से पहले उनका वीडियो कॉल पर पति से झगड़ा हुआ था. पुलिस का मानना है कि एक्ट्रेस ने मानसिक तनाव के चलते ये कदम उठाया होगा. हालांकि, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है और मामले की जांच चल रही है. सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम 12 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाने वाली थीं और इसी महीने की 21 तारीफ को उनकी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी थी. जन्मदिन और शादी की सालगिह से पहले उनके इस कदम ने उनके तमाम चाहने वाले फैंस को सदमा दे दिया है. सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली थी. वह घटना के समय तमिलनाडु के अय्यप्पंथंगल के एक अपार्टमेंट में रह रही थीं. सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम की सुसाइड की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थीं. एक्ट्रेस के निधन पर सिनेमा से जुड़े सितारे दुख जता रहे हैं. हालांकि, सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम की फैमिली और पति की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है. एक्टेस के पति बता सकते हैं कि आखिर उन्होंने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया है.

सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम ने टीवी और फिल्मों में किया काम

सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने टीवी शोज के अलावा फिल्मों में काम किया है. सुभाषिनी बालसुब्रमण्यम को टीवी शो 'कायल' में उनके निगेटिव रोल के लिए काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने से जुड़े फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती थीं. उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग के चलते फोटोज और वीडियोज वायरल हो जाते थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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