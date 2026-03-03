शादी की राह में रोड़ा बना लिव-इन पार्टनर, तो इस एक्ट्रेस ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर कर दी हत्या, 12 दिन तक सड़ती रही लाश

बेंगलुरु के शांत इलाके में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, जिसने पूरी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और आम जनता को झकझोर कर रख दिया है. एक छोटे पर्दे की एक्ट्रेस उर्मिला उर्फ बिंदु, जो फिल्मों में न्याय और कानून की बातें करती थीं, असल जिंदगी में एक बेरहम कातिल साबित हुईं. सिर्फ अपनी शादी की राह से एक कांटे को हटाने के लिए उन्होंने अपने ही लिव-इन पार्टनर की बलि चढ़ा दी. आइए जानते हैं उस खौफनाक साजिश की पूरी स्टोरी.
लव स्टोरी और मौत का जाल
पुलिस की तफ्तीश में जो सच सामने आया है, वह किसी डार्क थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है. एक्ट्रेस बिंदु (जिन्होंने 'भजरंगी' और 'पुलिस क्वार्टर' जैसी फिल्मों में छोटे रोल किए हैं) पिछले काफी समय से मोहन राव के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं. इसी बीच बिंदु की जिंदगी में विनय नाम के शख्स की एंट्री हुई. बिंदु और विनय शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके इस अरमान के बीच मोहन राव सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा था.
पार्टी, शराब और फिर खूनी खेल
18 फरवरी की वह रात, मोहन राव के लिए आखिरी रात साबित हुई. बिंदु और विनय ने एक सोची-समझी साजिश के तहत अपने ही घर में एक पार्टी रखी. जब पार्टी के दौरान मोहन शराब के नशे में धुत हो गया, तो विनय ने अपने दोस्त धनुष के साथ मिलकर उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए. घायल मोहन जब अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा, तो एक्ट्रेस बिंदु ने अपनी ममता और इंसानियत को ताक पर रख दिया. उसने मोहन के मुंह और नाक पर जोर से टेप चिपका दिया और उसके हाथ-पैर बांध दिए. शरीर पर गहरे घाव और सांस न ले पाने की वजह से तड़प-तड़प कर मोहन ने दम तोड़ दिया. कत्ल के बाद तीनों आरोपी घर में ताला लगाकर फरार हो गए.
12 दिन तक सड़ती रही लाश
इस मर्डर केस का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा वह 12 दिन हैं, जब मोहन की लाश उसी बंद कमरे में पड़ी रही. बेंगलुरु की गर्मी के बीच शव सड़ने लगा और आसपास के घरों में बदबू फैलने लगी. जब पड़ोसियों के लिए सांस लेना दूभर हो गया, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा देख अफसरों के भी पसीने छूट गए. लाश इस कदर सड़ चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था.
कानून के शिकंजे में कातिल
बेंगलुरु पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से तीनों आरोपियों बिंदु, विनय और धनुष को दबोच लिया है. पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. बिंदु, जो कभी बड़े पर्दे पर चमकने का ख्वाब देखती थी, अब जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काटेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
