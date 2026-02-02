साउथ की इस फिल्म का कोई जवाब नहीं, सच्ची कहानी पर आधारित इस फिल्म ने की थी जोरदार कमाई, IMDb पर मिली शानदार रेटिंग

अगर आप साउथ फिल्मों के शौकीन हैं तो आज हम आपको एक शानदार फिल्म के बारे में बता रहें हैं. इस फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत पसंद किया था. IMDb पर भी इसे बेहतरीन रेटिंग मिली थी.

अगर आप सिनेमा के असली शौकीन हैं, तो मलयालम फिल्मों का जादू आप पर जरूर चला होगा. मॉलीवुड (Malayalam Cinema) की खासियत यह है कि यहां बिना करोड़ों के तामझाम के, साधारण कहानियों को इतनी शिद्दत से पर्दे पर उतारा जाता है कि वे सीधे दिल को छू लेती हैं. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही कल्ट क्लासिक फिल्म की, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दुनिया भर में बहुत शानदार कमाई की.

जानें कौन सी है फिल्म

हम बात कर रहें हैं साल 2023 की फिल्म '2018: एवरीवन इज अ हीरो' के बारे में. एक ऐसी फिल्म जिसने आपदा में 'इंसानियत' को जीत में बदल दिया. साल 2018 में केरल ने सदी की सबसे भीषण बाढ़ का सामना किया था. जुड एंथनी जोसेफ के निर्देशन में बनी यह फिल्म उसी खौफनाक हकीकत की कहानी है. फिल्म का प्लॉट सिर्फ तबाही नहीं दिखाता, बल्कि यह उन अनसंग हीरोज को सलाम करता है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को नई जिंदगी दी. इस फिल्म को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है. वहीं इसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था.

फिल्म की क्या है कहानी?

फिल्म की शुरुआत बहुत शांत तरीके से होती है, जहां हमें किरदारों की जिंदगी से रूबरू कराया जाता है. लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है, बारिश का शोर और पानी का बढ़ता स्तर रोंगटे खड़े कर देता है. टोविनो थॉमस, कुंचाको बोबन और आसिफ अली जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी अदाकारी से जान डाल दी है. फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा वह है जब केरल के मछुआरे अपनी नावों को लेकर बचाव कार्य के लिए निकलते हैं. वे लोग, जिन्हें अक्सर समाज नजरअंदाज कर देता है, आपदा के समय मसीहा बनकर सामने आते हैं.

फिल्म का बजट और ऑस्कर अवॉर्ड

फिल्म का बजट महज 30 करोड़ रुपये था, लेकिन इसकी सिनेमैटोग्राफी और VFX इतने कमाल के हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि यह कोई सेट है. बाढ़ और बारिश के सीन को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप खुद उस प्राकृतिक आपदा के बीच फंसे हों. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाते हुए लगभग 177 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसकी गहराई और प्रभाव को देखते हुए इसे 2024 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

