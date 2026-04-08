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'धुरंधर 2' की आंधी में इस साउथ फिल्म का जलवा बरकरार, साल 2026 की हिट मॉलीवुड फिल्मों में हुई शुमार

मलयालम फैंटेसी कॉमेडी 'आडू 3' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. मात्र 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ की कमाई कर लोगों को हैरान कर दिया है. यह फिल्म साल 2026 की तीसरी सुपरहिट मलयालम फिल्म बन गई है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 8, 2026 6:49 AM IST

'धुरंधर 2' की आंधी में इस साउथ फिल्म का जलवा बरकरार, साल 2026 की हिट मॉलीवुड फिल्मों में हुई शुमार
aadu 3 मॉलीवुड की हिट फिल्मों में हुई शुमार

मलयालम सिनेमा के लिए साल 2026 किसी सुनहरे दौर से कम नहीं रहा है. मिथुन मैनुअल थॉमस के निर्देशन में बनी फैंटेसी कॉमेडी 'आडू 3' ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है. फिल्म ने अपने प्रदर्शन के 20वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी. हालांकि, वीक डे होने के कारण कमाई में 50% की स्वाभाविक गिरावट देखी गई और फिल्म ने 26 लाख रुपये का कलेक्शन किया, जो पिछले शुक्रवार की 70 लाख की कमाई के मुकाबले आधे से भी ज्यादा कम है.

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कमाई और सुपर हिट का टैग

मलयालम सिनेमा के शौकीनों के लिए एक मस्त खबर है. जयसूर्या की फिल्म 'आडू 3: वन लास्ट राइड (पार्ट 1)' इन दिनों थिएटर्स में गदर मचा रही है. हैरानी की बात तो ये है कि सामने 'वाझा 2' जैसी नई फिल्म रिलीज हुई, फिर भी लोग 'आडू 3' का क्रेज नहीं छोड़ पा रहे हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म ने केरल बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये (Net Collection) का आंकड़ा पार कर लिया है. जयसूर्या के करियर की ये पहली फिल्म है जिसने 50 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है, और अब ये उनके करियर की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है. पूरे भारत की बात करें तो ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली यह 19वीं फिल्म बन गई है.

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फिल्म की कमाई किसी ब्लॉकबस्टर कहानी से कम नहीं है. मात्र 20 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने अब तक भारतीय बाजार से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट कलेक्शन कमा लिया है. यदि हम इसके ग्राॅस कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा 58.91 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है.

हिट हुई फिल्म

बॉक्स ऑफिस मानकों के अनुसार, फिल्म आधिकारिक तौर पर हिट का दर्जा प्राप्त कर चुकी है. 'आडू 3' ने प्रकंबनम और वाझा 2 के बाद 2026 की तीसरी मलयालम सुपरहिट फिल्म बन गई है. इस फिल्म की सफलता के पीछे इसकी शानदार कहानी और शानदार निर्देशन का बड़ा हाथ है. मिथुन मैनुअल थॉमस ने न केवल इसका निर्देशन किया है, बल्कि इसकी कहानी भी लिखी है. वेणु कुन्नप्पिल्ली द्वारा निर्मित यह फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और फ्राइडे फिल्म हाउस के बैनर तले बड़े पर्दे पर आई है.

फिल्म की स्टार कास्ट

फिल्म की स्टार कास्ट वही पुरानी है. जयसूर्या के साथ सैजू कुरुप, विनायकन, सनी वेन और धर्मजन बोलगट्टी की टोली ने फिर से वही पुराना जादू बिखेरा है. इस बार कुछ नए चेहरे जैसे एलीया बॉर्न और कृष्णा जीव भी नजर आए, वहीं वेदिका के डांस नंबर ने फिल्म में चार चांद लगा दिए. कुल मिलाकर, मिथुन मैनुअल थॉमस की ये फैंटेसी कॉमेडी लोगों को खूब गुदगुदा रही है. अगर आपने अभी तक साजी और उसकी बकरी की ये नई वाली मस्ती नहीं देखी है, तो आपको इसे जरुर देखना चाहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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