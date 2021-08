नहीं रहीं दिग्गज साउथ फिल्म अभिनेत्री Chitra, 56 साल की उम्र में ली अंतिम सांस South Indian Film Actress Chitra passes away at 56 due to heart attack: दिग्गज साउथ फिल्म अदाकारा चित्रा का निधन हो गया है। अभिनेत्री महज 56 साल की थी। फिल्म अदाकारा की मौत से साउथ फिल्म इंडस्ट्री को करारा झटका लगा है।