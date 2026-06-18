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TG20 लीग पर मचा बवाल! विजय देवरकोंडा और क्रिकेटर्स को क्यों थमाया गया लीगल नोटिस? इनसाइड स्टोरी आई सामने

TG20 League Controversy: TG20 लीग विवाद में साउथ स्टार विजय देवरकोंडा का नाम सामने आने के बाद ये मामला और भी ज्यादा गरमा गया है. तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन ने विजय देवरकोंडा, मोहम्मद सिराज और तिलक वर्मा समेत कई नामचीन हस्तियों को कानूनी नोटिस भेजा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 18, 2026 11:46 AM IST
TG20 लीग पर मचा बवाल! विजय देवरकोंडा और क्रिकेटर्स को क्यों थमाया गया लीगल नोटिस? इनसाइड स्टोरी आई सामने

विजय देवरकोंडा को क्यों मिला लीगल नोटिस?

Vijay Deverakonda In Legal Trouble: हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) की 'TG20 लीग' को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि, अब ये लीगल नोटिस तक पहुंच गया है. इस मामले में क्रिकेटर्स के साथ-साथ साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) का नाम सामने आने के बाद तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन (TCA) ने इस अनअप्रूव्ड टूर्नामेंट के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी. एसोसिएशन ने कहा कि, बिना परमिशन के ऐसे टूर्नामेंट को बढ़ावा देने से स्थानीय खिलाड़ियों का करियर खतरे में पड़ सकता है.

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हाल ही में इस मामले में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा और विजय देवरकोंडा को ऑफिशियल लीगल नोटिस भेजा गया था. इसके बाद अब TCA के जनरल सेक्रेटरी धर्म गुरुवा रेड्डी ने सभी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स और सेलिब्रिटीज से अपील की है कि वे इस गैर-कानूनी लीग के साथ अपने जुड़ाव को लेकर जनता के सामने स्थिति साफ करें.

TCA ने क्या कहा?

इस मामले में 'तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन (TCA) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और कहा कि, फिल्म एक्टर्स विजय देवरकोंडा और वेंकटेश के साथ-साथ क्रिकेटरों तिलक वर्मा, अंबाती रायडू और मोहम्मद सिराज को कानूनी नोटिस जारी किए हैं. नोटिस में कहा गया है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) बीसीसीआई की मंजूरी के बिना कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ बिजनेस कर रहा है और BCCI की अनुमति के बिना एचसीए की TG20 लीग का प्रचार करना अपराध है.'

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क्या है BCCI के नियम?

दरअसल, BCCI के सख्त नियमों के मुताबिक, अगर कोई भी राज्य क्रिकेट बोर्ड अपनी कमर्शियल टी20 लीग शुरू करना चाहता है, तो उसे दो जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. पहली 'लीग का संचालन करने वाली काउंसिल का चुनाव बकायदा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग (AGM) के जरिए होना चाहिए' और दूसरी शर्त 'टूर्नामेंट शुरू होने से कम से कम 45 दिन पहले BCCI से लिखित में फॉर्मल अप्रूवल लेना अनिवार्य है.'

क्यों फंसा पेंच?

क्योंकि, HCA इस लीग के लिए BCCI से मिली मंजूरी का कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है, इसलिए रेड्डी ने चेतावनी दी कि इस बिना अनुमति वाले टूर्नामेंट से तेलंगाना के पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम में कानूनी और ढांचागत भ्रम पैदा हो रहा है. इस पूरे विवाद ने अब यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि खेल नियमों का पालन करना कितना जरूरी है और किसी भी बड़े खेल आयोजन को प्रमोट या एंडोर्स करने से पहले मशहूर हस्तियों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए.

हालांकि, अभी तक इस मामले में वेंकटेश और विजय देवरकोंडा दोनों की ही तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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