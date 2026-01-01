ENG हिन्दी
Spirit First Look: 'शराब, सिगरेट और हीरोइन...', प्रभास और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'स्पिरिट' का फर्स्ट लुक हुआ आउट

संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है. इसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी का पहला फोटो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस पोस्टर में प्रभास के लुक को देख फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 1, 2026 1:00 PM IST

बॉक्स ऑफिस पर 'एनिमल' की सुनामी लाने के बाद, निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा एक बार फिर सिनेमाई पर्दे पर आग लगाने को तैयार हैं. नए साल 2026 के पहले दिन, वांगा ने अपनी अवेटेड फिल्म 'स्पिरिट' (Spirit) का पहला ऑफिशियली पोस्टर जारी कर फैंस को साल का सबसे बड़ा तोहफा दिया है. इस पोस्टर के साथ ही फिल्म की मेन कैरेक्टर प्रभास और तृप्ति डिमरी का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है. 'स्पिरिट' के मेकर्स ने आधी रात को सोशल मीडिया पर जैसे ही पोस्टर शेयर किया, यह इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया. मेकर्स ने कैप्शन में लिखा— "आइए नए साल का स्वागत जोश और जुनून से भरे इस पोस्टर के साथ करें." पोस्टर में वही 'वांगा टच' नजर आ रहा है, जिसके लिए वे दुनिया भर में मशहूर हैं. 'स्पिरिट' का पहला लुक यह बताने के लिए काफी है कि साल 2026 में बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं.

क्या है पोस्टर की खासियत

पोस्टर में प्रभास का जो लुक सामने आया है, उसे देखकर उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं. सुपरस्टार प्रभास पोस्टर में शर्टलेस नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका बैकसाइड लुक दिखाया गया है. हाथ में शराब का गिलास, मुंह में सुलगती सिगरेट, लंबे बाल और पूरे बदन पर चोट के गहरे निशान. यह लुक साफ इशारा कर रहा है कि प्रभास इस बार 'एनिमल' से भी ज्यादा खूंखार और 'अल्फा' अवतार में दिखने वाले हैं. पोस्टर में तृप्ति डिमरी एक सादगी भरी साड़ी में नजर आ रही हैं. वे प्रभास के लिए लाइटर जलाती दिख रही हैं. तृप्ति का यह अंदाज प्रभास के लुक के साथ एक दिलचस्प 'कंट्रास्ट' पैदा कर रहा है.

दीपिका हुई बाहर और तृप्ति की एंट्री

फिल्म 'स्पिरिट' पिछले काफी समय से अपनी कास्टिंग को लेकर चर्चा में थी. पहले इस रोल के लिए दीपिका पादुकोण का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन उनके प्रोजेक्ट से बाहर होने की खबरों ने सबको चौंका दिया था. दीपिका की जगह तृप्ति डिमरी की एंट्री ने इस फिल्म के क्रेज को और बढ़ा दी. 'एनिमल' के बाद तृप्ति को वांगा की अगली फिल्म में प्रभास के साथ देखना फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं है. कहा जा रहा है कि 'स्पिरिट' में प्रभास एक बेहद ईमानदार लेकिन गुस्सैल पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हैं. संदीप रेड्डी वांगा ने पहले ही वादा किया था कि वे प्रभास को एक ऐसे अवतार में पेश करेंगे जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा. पोस्टर देखकर लग रहा है कि निर्देशक अपने वादे पर पूरी तरह खरे उतरे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

