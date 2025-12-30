Viral Video: तिरुपति मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं Sreeleela को देख बेकाबू हुए फैंस, सेल्फी लेने के चक्कर में...

Sreeleela Viral Video: साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस फैंस के बीच घिरी हुई नजर आ रही हैं. यह वीडियो तिरुपति बालाजी मंदिर का है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Sreeleela Viral Video: साउथ इंडस्ट्री की सेंसेशन और सिनेमा की उभरती एक्ट्रेस श्रीलीला (Sreeleela) अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. कभी वह अपनी फिल्मों और डांस वीडियो को लेकर सुर्खियों में आ जाती हैं, तो कभी बॉलीवुड में एंट्री से फैंस को खुश करती हैं. लेकिन इस बार वह अपनी धार्मिक यात्रा को लेकर खबरों में है. हाल ही में एक्ट्रेस भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुपति मंदिर पहुंची, जहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल (Sreeleela Viral Video) हो रहा है.

Sreeleela का फैंस ने घेरा

दरअसल, साल 2025 की आखिरी एकादशी (Ekadashi) के मौके पर श्रीलीला तिरुपतिमाला मंदिर दर्शन के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे लोग सेल्फी लेने के चक्कर में एक्ट्रेस को चारो ओर से घेर लेते हैं. इस दौरान एक्ट्रेस थोड़ी घबराई हुई भी नजर आती हैं. हालांकि, फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और लोगों को वहां से हटाते हुए श्रीलाला (Sreeleela) को वहां से ले जाते हैं. एक्ट्रेस का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

सामंथा भी हो चुकी हैं मॉब का शिकार

आपको बता दें कि, यह पहली बार नहीं है जब किसी एक्ट्रेस को ऐसे फैंस ने घेर लिया है. इसके पहले साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस फैंस के बीच फंसी हुई नजर आई थी. वीडियो में देखा गया था, कोई सामंथा की साड़ी खींच रहा होता है, तो कोई उन्हें धक्का देता है. वहीं अब श्रीलीला का वीडियो सामने आया है.

View this post on Instagram A post shared by It'sMyTirupati (@itsmytirupati)

Sreeleela की अपकमिंग फिल्में

वहीं अगर बात करें श्रीलीला (Sreeleela Movies) के वर्कफ्रंट की तो वह आने वाले समय में कई फिल्मों में नजर आने वाली है, जिसमें कार्तिक आर्यन के साथ 'तू मेरी जिंदगी है' है से लेकर, 'मास जात्रा', 'पारशक्ति', 'उस्ताद भगत सिंह' और 'दोस्ताना 2' जैसी कई फिल्में शामिल है, जिनके 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है. श्रीलीला की फिल्में हिंदी, तेलुगु और तमिल हैं.

