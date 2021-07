Roar Of RRR: SS Rajamouli का मेगा ऐलान, कल एक साथ दहाड़ेंगे Ram Charan और Jr NTR SS Rajamouli announces Roar Of RRR with Ram Charan and Jr NTR: साउथ फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली ने ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले कल राम चरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म से जुड़ा बड़ा एनाउंसमेंट कल रिलीज करने वाले हैं।