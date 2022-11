SS Rajamouli hints on Mahesh Babu's films to be like Indiana Jones: बाहुबली सीरीज और आरआरआर (RRR) की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद फिल्म निर्माता-निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में है। फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली ने हाल ही में अपनी इस फिल्म को लेकर एक मजेदार जानकारी दी है। सुपरस्टार महेश बाबू स्टारर इस फिल्म के बारे में निर्देशक एसएस राजामौली ने बताते हुए कहा कि ये एक एडवेंचर्स फिल्म होगी। फिल्म निर्देशक ने कहा कि लंबे वक्त से वो इस जॉनर में कुछ नई कहानी बुनने की कोशिश में थे। उनके पिता केवी विजेंद्र प्रसाद उनकी हर फिल्म की कहानी लिखते हैं। इसलिए उन्होंने इस फिल्म को लेकर उनके साथ बात की। Also Read - RRR 2: SS Rajamouli ने कंफर्म किया 'आरआरआर' का दूसरा पार्ट, कहा, 'इसकी स्क्रिप्ट पर काम...'

निर्देशक एसएस राजामौली ने बताया कि फिलहाल फिल्म के बारे में बात करना काफी जल्दबाजी होगी। क्योंकि अभी तक फिल्म स्क्रिप्टिंग के शुरुआती स्तर में ही है। महेश बाबू स्टारर फिल्म के बारे में और जानकारी देते हुए निर्देशक एसएस राजामौली ने कहा, 'ये एक एडवेंचर्स स्टोरी होगी। मैं काफी लंबे वक्त से एक एडवेंचर्स फिल्म पर काम करना चाहता था। इंडियाना जोनस मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। डैन ब्राउन के जैसे नॉवेल्स। मैं कुछ इसी तरह से कुछ बनाने की कोशिश में हूं। वैश्विक स्तर की कहानी हम बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा, अभी स्क्रिप्टिंग बेहद शुरुआती दौर में है।'

महेश बाबू के साथ बनेगी आलिया भट्ट की जोड़ी?

इधर, काफी लंबे वक्त से चर्चा है कि सुपरस्टार महेश बाबू के साथ आने वाली फिल्ममेकर एसएस राजामौली की फिल्म में लीड स्टार आलिया भट्ट होने वाली हैं। हालांकि अभी इन रिपोर्ट्स पर खुद महेश बाबू या फिर निर्देशक एसएस राजामौली ने पक्की मोहर नहीं लगाई है। मगर बज है कि आरआरआर के बाद फिल्म स्टार आलिया भट्ट एक बार फिर निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म में काम करेंगी। इस फिल्म को शुरू होने में काफी वक्त है। फिल्म की शूटिंग साल के अंत तक ही शुरू हो सकेगी।