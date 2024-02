SS Rajamouli-Mahesh Babu SSMB 29: तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू और निर्देशक एसएस राजामौली की अपकमिंग मूवी को लेकर इन दिनों काफी बज है। ये मूवी जल्दी ही फ्लोर पर जाने की तैयारी में है। फिलहाल फिल्म का प्री-प्रोडक्शन वर्क जोर-शोर से चल रहा है। इस बीच इस मूवी को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुपरस्टार महेश बाबू और निर्देशक एसएस राजामौली की मूवी 'एसएमबी 29' का टाइटल तय हो चुका है। रिपोर्ट्स की मानें तो सुपरस्टार प्रभास और महेश बाबू की इस मूवी का नाम 'महाराजा' रखा जाएगा। इस फिल्म के टाइटल को चुनने के पीछे भी एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। Also Read - South Gossips Today: हिंदी में कहां देखें प्रभास की 'सालार', एसएस राजामौली ने चुना महेश बाबू की मूवी का नाम

एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में छाई ताजा जानाकारियों के मुताबिक सुपरस्टार महेश बाबू के साथ आने वाली निर्देशक एसएस राजामौली की मूवी एक जंगल एडवेंचर ड्रामा फिल्म होगी। जिसमें महेश बाबू जंगल के राजा के तौर पर दिखेंगे। साथ ही ये पैन इंडिया स्तर पर बनेगी। ऐसे में मेकर्स इस मूवी के लिए कुछ ऐसा नाम रखना चाहते हैं जो सभी भाषाओं के लिए परफेक्ट रहे। साथ ही मूवी का नाम भाषाओं के हिसाब से बदलना न पड़े। ऐसे में मेकर्स के मन में दो नाम सामने आए। जिसमें से महाराजा को फाइनल किया गया है। इस नाम को चुनने के पीछे खास वजह ये बताई जा रही है कि क्योंकि ये मूवी विशाल स्तर पर बनने वाली है। साथ ही मूवी में महेश बाबू जंगल के राजा की तरह दिखेंगे। ऐसे में 'महा-राज' एकदम सटीक नाम लग रहा है। जो दोनों ही बातों को जस्टिफाई करता है। Also Read - महेश बाबू-एसएस राजामौली की मूवी में हुई इस विदेशी बाला की एंट्री, नाम जानकर झूमेंगे फैंस

डबल रोल में दिखेंगे महेश बाबू

सुनने में ये भी आया है कि इस मूवी में सुपरस्टार महेश बाबू डबल रोल में नजर आने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये महेश बाबू के फैंस के लिए किसी बड़ी ट्रीट से कम नहीं होगा। दरअसल, अभी तक महेश बाबू ने किसी मूवी में डबल रोल नहीं प्ले किया है। वो 1989 में आई फिल्म कोडुकु दिधिना कापुरम (Koduku Diddina Kapuram) में बतौर चाइल्ड एक्टर जरूर डबल रोल में दिखे। इसके बाद एक्टर ने फिर कभी डबल रोल नहीं प्ले किया है। ऐसे में अगर वो इस मूवी में डबल रोल करते दिखे। तो ये उनके फैंस के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं होगा। Also Read - South Photos of the Week: 'पुष्पा' निर्देशक की पत्नी संग दिखे अल्लू अर्जुन, श्रुति ने मिलाया 'विक्रम' डायरेक्टर से हाथ