Dhurandhar 2 देखकर गदगद हुए 1000 करोड़ी फिल्म के डायरेक्टर, कहा- 'ऐसी फिल्म बनाने के लिए चाहिए हिम्मत'

SS Rajamouli Review Dhurandhar 2: साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर डायरेक्टर एसएस राजामौली ने आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' का रिव्यू किया है. वह फिल्म देखकर गदगद हो गए हैं.

आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को ना सिर्फ आम लोग बल्कि सेलिब्रिटीज भी पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म की तारीफ से सोशल मीडिया पटा पड़ा है. फिल्म 'धुरंधर 2' देखने के बाद लोग एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन तक की तारीफ कर रहे हैं. अब 'बाहुबली' और 'आरआरआर' जैसी फिल्मों को बनाने वाले पॉपुलर डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) ने फिल्म 'धुरंधर 2' का रिव्यू किया है. उन्होंने फिल्म की हर पहलू की तारीफ करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. आइए जानते हैं कि एसएस राजामौली ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर क्या लिखा है.

एसएस राजामौली ने की आदित्य धर की तारीफ

एसएस राजामौली ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, 'मुझे धुरंधर बहुत पसंद आई थी, लेकिन दूसरे पार्ट ने स्केल और रूह दोनों के मामले में ओरिजिनल को पीछे छोड़ दिया है. इसकी राइटिंग, कास्टिंग, टेक्निकल एग्जीक्यूशन, म्यूजिक, वर्ल्ड डिजाइन और डायरेक्शन सब बेहतरीन है. लेकिन इसके इमोशनल दांव ही इस असल में जमीन से जोड़े रखते हैं. राइटिंग ने जिस तरह से प्लॉट ट्विस्ट को बुना है, वो इमोशंस से भरा एक असली टेंशन पैद करती है. आदित्य धर ने कमाल कर दिया. 4 घंटे लंबी फिल्म बनाने और उसे रिलीज करने के लिए हिम्मत चाहिए. ऑडियंस आखिरी फ्रेम तक अपनी सीट से चिपकी रहती है.'

एसएस राजामौली ने रणवीर सिंह के लिए लिखी ये बात

एसएस राजामौली ने आगे लिखा है, 'रणवीर सिंह ने क्या परफॉर्मेंस दी है. शेड में बहन वाला वो सीक्वेंस एक्टिंग का एक मास्टरक्लास है. उस शुरुआत से लेकर दिल दहला देने वाले क्लाइमेक्स तक, हमजा और जसकीरत दोनों के रूप में दिल जीत लिया. आर माधवन आपने एक देश की लाचारी और हताशा को इतने अच्छे से निभाया है कि हमने आपकी सफलता को अपनी सफलता की तरह महसूस किया. पूरी टीम को इस शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई.' बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के बाद दो दिनों में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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