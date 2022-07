Vikrant Rona celebs reactions: कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप की अपकमिंग फिल्म विक्रांत रोणा आखिरकार सिल्वर स्क्रीन पहुंच गई। इस फिल्म को दर्शकों से शुरुआती स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखा है। जिसके बाद फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्हास अब बढ़ने लगा है। इस बीच कई फिल्मी सितारे भी किच्चा सुदीप की इस फिल्म पर प्यार लुटा रहे हैं। बाहुबली फेम निर्देशक एसएस राजामौली ने इस फिल्म के बारे में लिखते हुए एक्टर किच्चा सुदीप की भी जमकर तारीफ की है। फिल्म निर्देशक ने किच्चा सुदीप की इस फिल्म के बारे में ट्वीट कर लिखा, 'सुदीप हमेशा ही एक्सपेरिमेंट्स में अव्वल रहते हैं और चैलेंजेस लेते हैं। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि उन्होंने विक्रांत रोणा में क्या खास किया है। इसके विजुएल्स काफी शानदार लग रहे हैं। किच्चा सुदीप और पूरी टीम को फिल्म रिलीज के लिए मेरी शुभकामनाएं।' Also Read - Tamilrockers ने लीक कर दी किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोणा, फुल एचडी में जारी हुआ प्रिंट !!

विक्रांत रोणा की तारीफ में उतरे ये सितारे

इतना ही नहीं, बॉलीवुड स्टार रितेश देशमुख ने तो किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोणा को रिलीज के साथ ही 'ब्लॉकबस्टर' बता दिया। फिल्म स्टार ने ट्वीट कर लिखा, 'ब्लॉकबस्टर अलर्ट, विक्रांत रोणा को 3डी में देखने का अनुभव शानदार है। हड्डियां जमा देने वाला सस्पेंस, बेहतरीन तरीके से शूट किया हुआ और निर्देशक को बधाई, जिन्होंने फिल्म को बेहद शानदार तरीके से विशाल बना दिया है। किच्चा सुदीप मैं तुम पर गर्वित हूं।' वहीं, रितेश देशमुख की पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने भी फिल्म की तारीफ में पोस्ट कर एक्टर किच्चा सुदीप को विश किया है। जबकि साउथ एंटरटेनमेंट की दुनिया के बड़े सितारे, एक्टर कार्थी ने भी इस फिल्म की तारीफ में ट्वीट कर अपना उत्साह दिखाया है। यहां देखें इन सितारों के ट्वीट्स।

Sudeep is always first in experimenting & taking up challenges. Can’t wait to see what he has done in #VikrantRona. The visuals look grand. My best wishes to @KicchaSudeep and the entire team for their release tomorrow. — rajamouli ss (@ssrajamouli) July 27, 2022

Blockbuster Alert ?!! The experience of #VikrantRona in 3D is beyond spectacular. A bone chilling thriller. Gorgeously shot &directed Kudos to the man who carries the film with unprecedented swag & in deepest of deep baritone. @KicchaSudeep I am so so proud of you my brother !! pic.twitter.com/wJrIr8t2hH — Riteish Deshmukh (@Riteishd) July 28, 2022

Dearest ⁦@KicchaSudeep⁩

We wish you and the entire alll the best for a film that we know you have put every bit of your sweat and love into.. Can’t wait to party soon.. #VikrantRona

Go watch ?

⁦@Riteishd⁩ pic.twitter.com/qv11HHTGRk — Genelia Deshmukh (@geneliad) July 28, 2022

Looking forward to watching #VikrantRona after that stunning trailer. Congratulations @KicchaSudeep sir and the amazing team for the grand release today! — Actor Karthi (@Karthi_Offl) July 28, 2022

किच्चा सुदीप की पहली पैन इंडिया रिलीज है विक्रांत रोणा

कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोणा पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है। इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया है। फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस एक सिजलिंग डांस नंबर में नजर आई हैं। जो लोगों को काफी पसंद आया है।