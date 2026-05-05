google-preferred
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • Super Good Films के मालिक आरबी चौधरी का निधन, हादसे ने छीन ली दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर की जिंदगी; रजन...

Super Good Films के मालिक आरबी चौधरी का निधन, हादसे ने छीन ली दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर की जिंदगी; रजनीकांत ने जताया दुख

RB Choudary Passes Away: 'सुपर गुड फिल्म्स' के मालिक आरबी चौधरी अब हमारे बीच नहीं रहे. एक सड़क हादसे में दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर का निधन हो गया.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: May 5, 2026 11:38 PM IST
bollywoodlife.com top news

दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर आरबी चौधरी का निधन

RB Choudary Passes Away: 5 मई 2026 को एक तरफ जहां थलापति विजय की धमाकेदार जीत के जश्न में डूबा था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. 'सुपर गुड फिल्म्स' के मालिक और दिग्गज प्रोड्यूसर आरबी चौधरी अब हमारे बीच नहीं रहे. एक दर्दनाक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया. इस खबर ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत का भी दिल तोड़कर रख दिया. एक्टर ने दोस्त के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताई है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

'इंटीमेट सीन करने से किया मना तो नहीं मिला काम', सलमान खान की एक्ट्रेस ने किया हैरान करने वाला खुलासा

खबरों के मुताबिक, 5 मई 2026, मंगलवार को राजस्थान के उदयपुर के पास दोपहर करीब 3 बजे वो एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें उनकी मौत हो गई. फिलहाल एक्सीडेंट की असल वजह और कार में मौजूद बाकी लोगों की हालत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है.

अपने पीछे पत्नी और बेटों को छोड़ गए RB चौधरी

आपको बता दें कि, आरबी चौधरी 1988 से तमिल सिनेमा का एक बड़ा नाम रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, उनके पार्थिव शरीर को चेन्नई ले जाया जाएगा जहां उनका अंतिम संस्कार होगा. उनके परिवार में उनकी पत्नी महजबिन और उनके बेटे हैं, जिनमें मशहूर एक्टर जीवा और जिथन और रमेश शामिल हैं. जीवा ने अपने होम बैनर तले 'तिथुकुधे', 'ई' और 'कचेरी आरम्भम' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 19: रितेश देशमुख की फिल्म के आगे सीना ताने खड़ी है 'भूत बंगला', 19वें दिन भी छापे नोट

फिल्मी दुनिया में फैली शोक की लहर

आरबी चौधरी के निधन की खबर मिलते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में गम का माहौल है. अर्चना कलपाथी ने शोक जताते हुए उन्हें एक मजबूत निर्माता और बेहतरीन इंसान बताया. वहीं आरबी चौधरी के सबसे करीबी दोस्त और एक्टर रजनीकांत ने भी अपने दोस्त को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

रजनीकांत ने शेयर किया इमोशनल नोट

रजनीकांत ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मेरे प्यारे दोस्त आरबी चौधरी एक शानदार निर्माता और बहुत अच्छे इंसान थे. उन्होंने अनगिनत यंग डायरेक्टरों को मौका देकर उनका करियर बनाया उनके अचानक चले जाने से मैं गहरे सदमे और दुख में हूं.'

RB चौधरी का तमिल सिनेमा में शानदार विरासत

आरबी चौधरी ने 1990 में फिल्म 'पुधु वसंथम' से तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की थी, जिसे स्टेट अवॉर्ड भी मिला. उन्होंने के. एस. रविकुमार जैसे बड़े डायरेक्टरों को उनकी पहली फिल्म का मौका दिया. उन्होंने 'नट्टमई', 'पूवे उनक्कागा', 'थुल्लाथा मनमम थुल्लुम' और 'आनंदम' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Raja Shivaji vs Ek Din: रितेश देशमुख के आगे पस्त हुई आमिर खान के लाडले की फिल्म, 5 दिनों में ही ऑडियंस को तरसी मूवी