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Aditya Dhar के मुरीद हुए सुपरस्टार रजनीकांत, Dhurandhar 2 को बताया 'बॉक्स ऑफिस का बाप'; थलाइवा के पोस्ट पर डायरेक्टर ने कह डाली ये बात

Dhurandhar 2 एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही हैं, वहीं इस फिल्म को लेकर एक के बाद एक सेलेब्स के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. आदित्य धर की फिल्म पर अब सुपरस्टार रजनीकांत का ऐसा बयान समाने आया है, जो क्रिटिक्स को हैरान कर सकता है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 24, 2026 7:07 AM IST

Aditya Dhar के मुरीद हुए सुपरस्टार रजनीकांत, Dhurandhar 2 को बताया 'बॉक्स ऑफिस का बाप'; थलाइवा के पोस्ट पर डायरेक्टर ने कह डाली ये बात
'धुरंधर 2' के मुरीद हुए रजनीकांत

Rajinikanth On Dhurandhar 2: आदित्य धर (Aditya Dhar) 'धुरंधर' (Dhurandhar) की रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चा में बने हुए हैं. हर कोई उनके डायरेक्शन और विजन की तारीफ कर रहा है. वहीं अब इस मूवी का सीक्वल 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) रिलीज हो चुका है. जिसे क्रिटिक्स से लेकर फैंस तक की खूब तारीफें मिल रही हैं. इतना ही नहीं इस मूवी को देखने के लिए सेलेब्स भी थिएटर्स पहुंच रहे हैं और अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं. शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) से लेकर राकेश रोशन (Rakesh Roshan) तक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर अपना रिएक्शन दे चुके हैं. वहीं अब इस लिस्ट में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) का नाम और जुड़ गया है. एक्टर ने रणवीर सिंह स्टारर फिल्म को देखने के बाद ऐसा रिव्यू दिया है, जो इस मूवी को प्रोपेगेंडा बताने वालों के मुंह पर तमाचा है.

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आदित्य धर के मुरीद हुए सुपरस्टार Rajinikanth

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर अब साउथ सुपरस्टार रजनीकांत का स्टेटमेंट सामने आया है. एक्टर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 'धुरंधर 2' को बॉक्स ऑफिस का बताते हुए आदित्य धर की तारीफ की है और रणवीर सिंह समेत मूवी के क्रू तक को फिल्म को लेकर बधाई है.

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'आदित्य धर बॉक्स ऑफिस का बाप'

रजनीकांत (Rajinikanth Post) ने अपने पोस्ट में लिखा, 'क्या फिल्म है... 'धुरंधर 2' आदित्य धर बॉक्स ऑफिस का बाप...रणवीर और पूरी कास्ट और क्रू को बहुत-बहुत बधाई. हर भारतीय को ये मूवी देखनी चाहिए. जय हिंद.' एक्टर का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि 'धुरंधर 2' डायरेक्टर आदित्य धर का रिएक्शन भी सामने आया है.

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रजनीकांत के रिएक्शन पर आदित्य धर ने कही ये बात

रजनीकांत के इस पोस्ट पर आदित्य धर ने रिप्लाई करते हुए लिखा, 'सर, हम सब तो बड़े ही आपको देखते हुए हुए हैं. हमारे लिए 'एंटरटेनमेंट' का मतलब ही आप हैं. दशकों से हमें सीटियां बजाने पर मजबूर करना, हंसाना, रुलाना और पर्दे पर उस 'लार्जर दैन लाइफ' का जादू का एहसास कराना वो भी उसी पुराने स्वैग और शालीनता के साथ ये किसी करिश्मे से कम नहीं है.'

Aditya Dhar को मिला रजनीकांत का आशीर्वाद

आदित्य ने आगे लिखा, 'ऐसे में, जब आप खुद 'धुरंधर 2' को 'मस्ट वॉच' कहते हैं, तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुपरस्टार मोमेंट बन गया है. ऐसा लग रहा है जैसे उस इंसान से आशीर्वाद मिल गया हो, जिसने हम सबको बड़े सपने देखना सिखाया.' डायरेक्टर ने आखिरी में कहा, 'सर, मेरे पास आपको शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं हैं. आपकी ये बात सीधे दिल को छू गई. जय हिंद.' आदित्य धर के लिए साउथ सुपरस्टार से फिल्म के लिए ऐसा कॉम्प्लिमेंट वाकई में किसी आशीर्वाद से कम नहीं है.

'धुरंधर 2' पर ये सितारे कर चुके हैं रिएक्ट

आपको बता दें कि, रजनीकांत से पहले शिल्पा शेट्टी, रिशब शेट्टी, अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन, प्रीति जिंटा और अनुपम खेर जैसे दिग्गज सितारों के रिएक्शन आ चुके हैं. फिल्म के डायरेक्शन, विजन, एक्टिंग, स्टारकास्ट, पीक डिटेलिंग्स से लेकर इसकी कहानी तक सभी को खूब पसंद आ रही है और सेलेब्स भी इसपर खुलकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Entertainment News Rajinikanth Ranveer Singh