'मिस्टर इंडिया' बनेंगे Suriya? Master निर्देशक ने बनाया मेगा प्लान

साउथ के सिंघम सूर्या की हालिया सुपरहिट फिल्म सोरारै पोट्टरू के बाद उनकी अगली फिल्म पर हर किसी की नजर है। अभी तक सुपरस्टार सूर्या ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान नहीं किया है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि सूर्या अपनी अगली फिल्म के लिए मास्टर के निर्देशक लोकेश कनगराज के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। यहीं नहीं, सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म स्टार अपनी इस अगली धमाकेदार फिल्म में एक बेहद खास किरदार निभाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्क की मानें तो फिल्म स्टार सूर्या लोकेश कनगराज की अगली अनाम फिल्म में एक अदृश्य सुपरहीरो का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर सूर्या के फैंस में भारी उत्साह है।

खबरों के मुताबिक फिल्म की कहानी डीसी कॉमिक नॉवेल की कहानी पर आधारित होने वाली है। जिसमें सूर्या सुपरहीरो बनकर फैंस का दिल जीतने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये फिल्म सूर्या के प्रोडक्शन बैनर रेन ऑन फिल्म के प्रोडक्शन में बनने वाली पहली फिल्म होगी। जिसके लिए कई फिल्ममेकर्स एक साथ आने वाले हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं। हमें इन खबरों के आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। सुनने में आया है कि मेकर्स जल्दी ही इसका आधिकारिक ऐलान भी करने वाले हैं।

बताया गया है कि फिल्म स्टार सूर्या की इस अपकमिंग फिल्म का नाम इरुंबु काई मायावी होने वाला है। इस फिल्म को क्या मेकर्स पैन इंडिया स्तर पर बनाएंगे या फिर ये खालिस तमिल फिल्म होगी। इस पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सूर्या के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हाल ही में फिल्म स्टार की फिल्म सोरारै पोट्टरु ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। जिसे दर्शकों को खूब प्यार मिला था। इसके अलावा वो जय भीम, ओह माई डॉग, और रामे अंदालुम रावने अंदालुम जैसी फिल्मों में बिजी हैं। तो क्या आप तमिल सुपरस्टार सूर्या की इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।