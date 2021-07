Ghani में हुई Tamannah Bhatia की एंट्री, स्पेशल डांस नम्बर के लिए लेंगी इतनी मोटी रकम

Tamannaah Bhatia will do special dance number in Ghani: साउथ सुपरस्टार वरुण तेज (Varun Tej) की अपकमिंग फिल्म घनी (Ghani) की शूटिंग बीते हफ्ते ही हैदराबाद में दोबारा शुरू हुई है। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की शूटिंग भी बाकी फिल्मों की तरह अटक गई थी। साउथ के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की तस्वीरें फिल्म घनी के सेट से काफी वायरल ही थीं, जो अपने छोटे भाई का सपोर्ट करने के लिए सेट पर पहुंचे थे। अल्लू अर्जुन ने उम्मीद जताई है कि उनका भाई अपने जबरदस्त अवतार से बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख देगा। Also Read - अभी तक कुंवारी हैं ‘बाहुबली’ की मां, साउथ की इन हसीनाओं की भी नहीं हुई है शादी

फिल्म घनी को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो घनी में अदाकारा तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की एंट्री हो गई है। तमन्ना भाटिया फिल्म घनी में स्पेशल डांस नम्बर करती दिखाई देंगी, जिसके लिए उन्हें काफी मोटी रकम मिल रही है।

मीडिया में छायी रिपोर्ट्स के अनुसार, तमन्ना भाटिया वरुण तेज के साथ एक स्पेशल डांस नम्बर में ठुमकती दिखेंगी, जिसके लिए उन्हें मेकर्स 75 लाख रुपये देंगे। तमन्ना भाटिया इस गाने की शूटिंग 5 दिनों तक करेंगी। तमन्ना भाटिया जबरदस्त डांसर हैं, जिस कारण फैंस उनका और वरुण का डांस देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।

फिल्म घनी की बात करें तो यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, जिसमें वरुण तेज बॉक्सर की भूमिका निभाते दिखेंगे। घनी का डायरेक्शन किरन कोरोपति करेंगे। फिल्म में वरुण तेज के साथ साईं मांजरेकर और सुनील शेट्टी भी नजर आएंगे। निर्माता घनी को अगले साल 30 जुलाई 2021 में रिलीज करने की सोच रहे हैं।

अगर तमन्ना भाटिया की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो साउथ और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में काम करती हैं। बाहुबली सीरीज में भी उन्होंने अहम किरदार निभाया था, जिसके लिए उनकी काफी तारीफ हुई थी। वैसे वरुण तेज की घनी में उनका डांस देखने के लिए आप कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।