Tamil actor Manobala dies: तमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुख भरी खबर सामने आई है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता और निर्देशक मनोबाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिल्म स्टार मनोबाला की मृत्यु 69 साल की उम्र में हो गई है। फिल्म स्टार ने आज सुबह ही अंतिम सांस ली है। वो लंबे वक्त से लिवर संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीमारी से जूझते हुए एक्टर-डायरेक्टर मनोबाला ने दम तोड़ दिया है। फिल्म स्टार मनोबाला की मृत्यु की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई है। जिसके बाद कई सितारे और फैंस मनोबाला की मृत्यु के बाद उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

मनोबाला की मृत्यु के बाद एक्टर विजय सेतुपति, मनोज मंचू समेत कई फिल्म स्टार ने उनकी मृत्यु पर दुख जाहिर किया है। विजय सेतुपति ने मनोबाला की मृत्यु पर कमेंट करते हुए लिखा, 'आरआईपी सर' जबकि, फिल्म स्टार मनोज मंचू ने कमेंट कर कहा, 'मल्टी टास्कर मनोबाला की मृत्यु की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति, उनके परिवार और दोस्तों को हिम्मत दे।' जबकि, गौतम कार्तिक से लेकर अरुण विजय समेत कई सितारों ने मनोबाला की मृत्यु पर दुख बयां किया है। यहां देखें ट्वीट्स।

Heartbreaking to hear that Director/Actor #Manobala sir is no longer with us.

Was a true pleasure to work with you sir!

You will be surely missed! ?

Condolences to family, friends and loved ones...#RIPManobala pic.twitter.com/Ou2QBGsYLs — Gautham Karthik (@Gautham_Karthik) May 3, 2023

Sad to hear the sudden passing away of the Multi faceted actor #Manobala sir ? May his soul rest in peace, Om Shanti ??

Strength to family members & friends.#RIPManobala pic.twitter.com/urnd1hE5iZ — Manoj Manchu??❤️ (@HeroManoj1) May 3, 2023

A friend, philosopher and guide #manobala sir is no more ??? it is disheartening. Very active EC member in our #nadigarsangam . Great loss to our film fraternity. Am running short of words...? #ripmanobala sir ? true legend has left us paralyzed ???? pic.twitter.com/DvXTAYycu2 — Prem Kumar (@premkumaractor) May 3, 2023

कमल हासन की वजह से मनोबाला ने रखा था इंडस्ट्री में कदम

फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोबाला ने 1970 के दशक में तमिल इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्हें इंडस्ट्री में कमल हासन की वजह से काम मिला था। फिल्म स्टार मनोबाला को साल 1979 में तमिल सुपरस्टार कमल हासन ने अपने रिफरेंस की वजह से इंडस्ट्री में काम दिलवाया था। वो साल 1979 में आई उनकी फिल्म पुथिया वारापुगल से बतौर एसिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर और कॉमेडी स्टार कई शानदार फिल्में दीं। वो बीते दिनों ही चिरंजीवी की फिल्म वाल्टेयर वीरय्या में जज की भूमिका में नजर आए थे। इसके अलावा वो जज, बिगिल, देवदास समेत कई तमिल फिल्मों में नजर आए थे।