तमिलनाडु के CM विजय की पत्नी ने वापस लिया तलाक का केस, संगीता ने जज के सामने कही ये बात

Vijay Wife Withdraws Divorce Petition: तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय की पत्नी संगीता ने कोर्ट में दी तलाक की अर्जी वापस ले ली है. बताते चलें कि दोनों ने साल 1998 में शादी की थी.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय (Thalapathy Vijay) और उनकी पत्नी संगीता (Sangeetha Sornalingam) के बीच अनबन की खबरें काफी समय से आ रही थीं. इसके साथ ही कहा जा रहा था कि दोनों अलग होने वाले हैं. इसी संगीता ने बीती फरवरी में कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. अब इस मामले में नया सामने आया है. दरअसल, थलापति विजय की पत्नी ने कोर्ट में दी गई तलाक की अर्जी की वापस ले लिया है. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से बंद कर दिया है. इस तरह से कहा जा सकता है कि थलापति विजय और संगीता का तलाक नहीं होने वाला है. आइए जानते हैं कि संगीता ने जज के सामने क्या कहा है.

संगीता आगे नहीं बढ़ाना चाहती केस

थलापति विजय और संगीता के तलाक को लेकर काफी दिनों से खबरें सामने आ रही थीं. विजय की पत्नी ने 6 महीने पहले कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. अब 7 अगस्त को इस मामले को लेकर सुनवाई के दौरान संगीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़ी. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चेंगलपट्टू कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो थलापति विजय की पत्नी संगीता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने कहा कि वे अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं और इसके पीछे की वजह भी बताई हैं. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने उनकी बात सुनने के बाद अर्जी को वापस लेना मानते हुए मामले को खत्म कर दिया. गौरतलब है कि 15 जून को स्थानीय कोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही टालते हुए तारीख 7 अगस्त तय की थी.

Tamil Nadu | Sangeetha has withdrawn the divorce petition she had filed seeking a divorce from her husband, Chief Minister C Joseph Vijay. As Sangeetha withdrew her petition, the Chengalpattu court closed the divorce case she had filed seeking a divorce from Vijay. — ANI (@ANI) August 7, 2026

विजय और संगीता के हैं दो बच्चे

बताते चलें कि विजय और संगीता ने साल 1998 में यूके में अपनी शादी रजिस्टर की थी. इसके बाद दोनों ने साल 1999 में चेन्नई में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी. विजय और संगीता के एक बेटा और एक बेटी है. दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी. लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगीं. इसके बाद साल 2026 की फरवरी में संगीता ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी. उन्होंने अर्जी में संगीता ने विजय पर एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर, मानसिक क्रूरता, उपेक्षा जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.