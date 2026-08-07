google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • South Gossip
  • तमिलनाडु के CM विजय की पत्नी ने वापस लिया तलाक का केस, संगीता ने जज के सामने कही ये बात...

तमिलनाडु के CM विजय की पत्नी ने वापस लिया तलाक का केस, संगीता ने जज के सामने कही ये बात

Vijay Wife Withdraws Divorce Petition: तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय की पत्नी संगीता ने कोर्ट में दी तलाक की अर्जी वापस ले ली है. बताते चलें कि दोनों ने साल 1998 में शादी की थी.

WrittenBy
By: Shashikant Mishra | Published: August 7, 2026 6:45 PM IST
तमिलनाडु के CM विजय की पत्नी ने वापस लिया तलाक का केस, संगीता ने जज के सामने कही ये बात

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय (Thalapathy Vijay) और उनकी पत्नी संगीता (Sangeetha Sornalingam) के बीच अनबन की खबरें काफी समय से आ रही थीं. इसके साथ ही कहा जा रहा था कि दोनों अलग होने वाले हैं. इसी संगीता ने बीती फरवरी में कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. अब इस मामले में नया सामने आया है. दरअसल, थलापति विजय की पत्नी ने कोर्ट में दी गई तलाक की अर्जी की वापस ले लिया है. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से बंद कर दिया है. इस तरह से कहा जा सकता है कि थलापति विजय और संगीता का तलाक नहीं होने वाला है. आइए जानते हैं कि संगीता ने जज के सामने क्या कहा है.

संगीता आगे नहीं बढ़ाना चाहती केस

थलापति विजय और संगीता के तलाक को लेकर काफी दिनों से खबरें सामने आ रही थीं. विजय की पत्नी ने 6 महीने पहले कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. अब 7 अगस्त को इस मामले को लेकर सुनवाई के दौरान संगीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़ी. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चेंगलपट्टू कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो थलापति विजय की पत्नी संगीता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने कहा कि वे अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं और इसके पीछे की वजह भी बताई हैं. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने उनकी बात सुनने के बाद अर्जी को वापस लेना मानते हुए मामले को खत्म कर दिया. गौरतलब है कि 15 जून को स्थानीय कोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही टालते हुए तारीख 7 अगस्त तय की थी.

विजय और संगीता के हैं दो बच्चे

बताते चलें कि विजय और संगीता ने साल 1998 में यूके में अपनी शादी रजिस्टर की थी. इसके बाद दोनों ने साल 1999 में चेन्नई में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी. विजय और संगीता के एक बेटा और एक बेटी है. दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी. लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगीं. इसके बाद साल 2026 की फरवरी में संगीता ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी. उन्होंने अर्जी में संगीता ने विजय पर एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर, मानसिक क्रूरता, उपेक्षा जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

Tags:

Up Next

'मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी...', Ameesha Patel ने अपनी शादी को लेकर दिया रिएक्शन

Next Story

'मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी...', Ameesha Patel ने अपनी शादी को लेकर दिया रिएक्शन