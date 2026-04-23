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Video: बेटी संग वोट करने पहुंचे कमल हासन क्यों हो रहे ट्रोल? वोटिंग लाइन में खड़े एक्टर की इस हरकत पर लोगों ने उठाए सवाल

Tamil Nadu Election 2026: 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में बेटी श्रुति हासन संग वोट डालने कमल हासन भी पहुंचे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसे लेकर अब वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 23, 2026 5:32 PM IST

Video: बेटी संग वोट करने पहुंचे कमल हासन क्यों हो रहे ट्रोल? वोटिंग लाइन में खड़े एक्टर की इस हरकत पर लोगों ने उठाए सवाल
क्यों ट्रोल हो रहे हैं कमल हासन?

Why Is Kamal Haasan Trolled?: 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Election 2026) के लिए मतदान हो रहे हैं. लोकतंत्र के इस उत्सव में आम जनता से लेकर साउथ सेलेब्स तक ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. रजनीकांत (Rajinikanth) से लेकर धनुष (Dhanush) तक कई दिग्गज सितारे वोटिंग बूथ के बाहर नजर आए. वहीं अपने मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए सुपरस्टार कमल हासन (Kamal Haasan) भी अपनी बेटी श्रुति हासन (Shruti Haasan) के साथ वोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, लेकिन यहां उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसे लेकर अब वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं. उनका वोटिंग के दौरान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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Viral Video ने खड़े किए कमल हासन पर सवाल

सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर @rishibagree नाम के यूजर ने कमल हासन और श्रुति हासन (Kamal Haasan Shruti Haasan) का वोटिंग के दौरान का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बाप-बेटी को वोट देने के लिए वोटिंग बूथ के बाहर देखा जा सकता है, लेकिन इस दौरान वो कुछ ऐसा कर देते हैं, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर उनके सुपरस्टार होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

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कमल हासन की इस हरकत पर भड़के लोग

इस वीडियो (Video) को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, 'कमल से लाइन में कुछ मिनट भी इंतजार नहीं हुआ, उन्होंने लाइन तोड़ी और सीधे जाकर वोट डाल दिया. ये लोग रील पर तो जनता को बड़े-बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में खुद सबसे बड़े नियम तोड़ने वाले निकलते हैं.' यूजर के इस पोस्ट के बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों की इसपर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

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कमल हासन को यूजर्स सुना रहे खरी-खोटी

इस वीडियो पर रिएक्टर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'ये सब मीडिया की गलती है. इन लोगों से पूछ ही कौन रहै है कि इन्होंने वोट दिया या नहीं? इसमें राज्य की जनता का क्या भला होने वाला है?' दूसरे ने लिखा, 'ये लोग खुद को पेरियार (ई. वी. रामासामी) का आदर्शों पर चलने वाला कहते फिरते हैं.' वहीं तीसरे ने लिखा, 'उपदेश सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं... पब्लिक के बीच अपने कंडक्ट के मामले में यह आदमी अब तक के सबसे निचले लेवल पर गिर गया है.' हालांकि, इस दौरान कुछ लोग एक्टर के सपोर्ट में दिखे.

कमल हासन का सपोर्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'वैसे देखा जाए तो उनका लाइन तोड़कर जाना ही बेहतर है. आपको साउथ इंडिया के फैन बेस और उनकी दीवानगी का अंदाजा नहीं है. अगर वो लाइन में खड़े होते, तो पुलिस के लिए कानून-व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता.' कमल हासन के वायरल वीडियो पर ऐसे ही मिले जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

वोट देने पहुंचे ये सितारे

आपको बता दें कि, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में सिर्फ कमल हासन और श्रुति हासन ही नहीं बल्कि, रजनीकांत, विजय थलापति, अजीत कुमार, धनुष, तृषा कृष्णन समेत कई सितारे पहुंचे थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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