Tamil Nadu Election Result: विजय थलापति के घर पहुंची तृषा कृष्णन, Video में मुस्कुराती नजर आईं एक्ट्रेस

Trisha Krishnan Viral Video: 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु में 234 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव पर 4 मई 2026 को मतगणना (Tamil Nadu Election Result) जारी है. काउंटिंग के शुरुआती रुझानों में साउथ सुपरस्टार से राजनेता बने एक्टर विजय थलापति (Vijay Thalapathy) की राजनीतिक पार्टी 'टीवीके' आगे चल रही है. वहीं मतणगना के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) एक्टर और नेता विजय थलापति के घर से बाहर निकलती नजर आ रही हैं. तृषा (Trisha Krishnan Video) की इस एंट्री ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.