K Rajan Suicide: तमिल प्रोड्यूसर के. राजन ने की आत्महत्या, नदी में कूदकर खत्म की जिंदगी, साउथ सिनेमा में पसरा मातम

साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दिल दहला देने वाली और दुखद खबर सामने आई है. तमिल सिनेमा के सबसे सीनियर और बेबाक फिल्म निर्माताओं में शुमार के. राजन अब हमारे बीच नहीं रहे. 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है. उनके निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया है, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिनेमा का इतना सीनियर चेहरा इस तरह अचानक दुनिया छोड़ जाएगा.
यह दुखद घटना 17 मई को चेन्नई में घटी. हालांकि, शुरुआती तौर पर उनके इसके पीछे की असली वजह सामने नहीं आ पाई है और पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी है. लेकिन मशहूर फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट श्रीधर पिल्लई ने सोशल मीडिया पर इस दर्दनाक हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि वेटरन प्रोड्यूसर के. राजन ने चेन्नई की अड्यार नदी में कूदकर अपनी जान ले ली. इस खबर के आते ही तमिल सिनेमा में सन्नाटा पसर गया है.
के. राजन के जाने से पूरी इंडस्ट्री गमगीन है और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है. खुशबू सुंदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा, "यह खबर अंदर तक झकझोर देने वाली है. के. राजन एक बेहद सम्मानित और साफ दिल के इंसान थे. वो हमेशा सच का साथ देते थे और बिना डरे अपनी बात रखते थे. उनकी आत्मा को शांति मिले."
In a bizarre and shocking incident Tamil film producer K. Rajan (85) known for his bold statements died by suicide after jumping into the Adyar River in Chennai. pic.twitter.com/PuqtZY4CBP
— Sreedhar Pillai (@sri50) May 17, 2026
के. राजन को सिनेमा के प्रति बहुत लगाव था. उन्होंने साल 1983 में आई फिल्म ‘ब्रह्मचारिगल' से बतौर प्रोड्यूसर अपने फिल्मी सफर शुरु किया था. इसके बाद उन्होंने ‘डबल्स', ‘अवल पावम' और ‘निनैकाथा नालिल्लै' जैसी कई बेहतरीन और यादगार फिल्में बनाई. मेकिंग के अलावा उन्होंने कैमरे के सामने आकर अपनी एक्टिंग भी की है. उन्होंने ‘माइकल राज', ‘सोंथक्कारन', ‘वीट्टोडा मप्पिल्लई', ‘पाम्भु सट्टई' जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाए. यही नहीं, हालिया समय की चर्चित फिल्मों ‘थुनिवु' और ‘बकासुरन' में भी वो अभिनय करते नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.