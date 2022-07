Allu Arjun Pushpa 2: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 'इंडस्ट्री के पुनर्गठन' के लिए तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने 1 अगस्त से सभी फिल्मों की शूटिंग रोकने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्वीट के जरिए दी। अपने ट्वीट में उन्होंने प्रोड्यूसर्स गिल्ड की ओर से जारी किया गया नोटिस भी अटैच किया। इस नोटिस में लिखा था कोविड के कारण फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए यह फैसला लिया गया है। Also Read - Pushpa 2: अल्लू अर्जुन की 500 करोड़ी 'पुष्पा 2' की रिलीज डेट आउट, झूम उठे फैंस

प्रोड्यूसर्स गिल्ड द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में लिखा है, "महामारी के बाद, फिल्मों को बनाने में बढ़ती लागत और बदलती राजस्व स्थितियों के बाद निर्माताओं के लिए उन सभी मुद्दों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो गया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री और सिस्टम को मजबूत और बेहतर बनाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हम एक हेल्दी वातावरण में फिल्में रिलीज करें। इसको लेकर गिल्ड के सभी निर्माताओ ने अपनी इच्छा से 1 अगस्त 2022 से शूटिंग को रोकने का फैसला किया है। फिल्मों की शूटिंग तब तक बंद रहेगी जब तक हम कोई व्यवहारिक समाधान नहीं ढूंढ लेते।"

VERY IMPORTANT DEVELOPMENT... TELUGU PRODUCERS TO WITHHOLD SHOOTINGS FROM 1 AUG 2022... OFFICIAL STATEMENT FROM ACTIVE TELUGU FILM PRODUCERS GUILD... #TFI #ATFPG pic.twitter.com/HuPwt17WZg

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 26, 2022