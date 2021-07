Thala Ajith की Valimai ने रिलीज से पहले ही कमाए 200 करोड़ रुपये !!

Valimai collects Rs 200 cr even before it's release: कोरोना वायरस महामारी की वजह से कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पायीं, जिनमें थाला अजीत (Thala Ajith) की बहुप्रतीक्षित फिलेम वलिमाई (Valimai) भी एक है। वलिमाई का इंतजार दर्शक काफी समय से कर रहे हैं लेकिन मेकर्स ने अभी तक इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है। वलिमाई के मेकर्स ने भले ही फिल्म की रिलीज की घोषणा नहीं की है लेकिन उन्होंने इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। Also Read - Thala Ajith ने टाला Valimai का फर्स्ट लुक, कोरोना वायरस के डर के बीच मेकर्स का बड़ा ऐलान

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वलिमाई के मेकर्स ने फिल्म के डिजिटल, सैटेलाइट और थिएट्रिकल राइट्स बेच दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वलिमाई के डिजिटल, सैटेलाइट और थिएट्रिकल राइट्स 200-210 करोड़ रुपये में बिके हैं। अब तक किसी भी तमिल फिल्म को इतनी शानदार डील नहीं मिली है। फिल्म वलिमाई का फर्स्ट लुक तक अभी रिलीज नहीं हुआ है, उससे पहले ही इसने 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर डाला है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दर्शकों में इसकी लोकप्रियता का क्या आलम है?

फिल्म वलिमाई का निर्माण बोनी कपूर ने किया है। बोनी कपूर और थाला अजीत के बीच काफी अच्छा रिश्ता है। इन दोनों ने अमिताभ बच्चन की पिंक का रीमेक भी साथ में बनया था, जो हिट साबित हुआ था। बोनी कपूर और थाला अजीत को उम्मीद है कि वलिमाई फिर से इतिहास दोहराने में कामयाब रहेगी। Also Read - Rajnikanth से नहीं टकराएंगे Master स्टार Thalapathy Vijay, Thala Ajith ने बुक की ये फेस्टिव रिलीज !!

वलिमाई ने सोशल मीडिया पर बनाया रिकॉर्ड:

थाला अजीत की वलिमाई सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसको लेकर फैंस हर रोज ट्वीट करते हैं। साउथ की बहुत कम फिल्में हैं, जिनको लेकर फैंस हर रोज ट्वीट करते हैं। फिल्म ने रिलीज से पहले सबसे ज्यादा ट्वीटेड फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। Also Read - Master से लेकर RRR तक, साल 2021 में सिल्वर स्क्रीन पर तबाही मचाएंगी ये 10 साउथ फिल्में !!