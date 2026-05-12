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CM बनते ही एक्शन मोड में आए थलापति विजय, 717 दुकानों पर जड़ा ताला; कमल हासन और विशाल के बयान ने मचाई खलबली!

Thalapathy Vijay सीएम की कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं. उन्होंने तमिलनाडु में 717 दुकानों पर ताला जड़वा दिया है, जिसपर अब कमल हासन और विशाल का बयान सामने आया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 12, 2026 2:45 PM IST
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विजय थलापति के एक्शन पर कमल हासन और विशाल का रिएक्शन

Kamal Haasan And Vishal On Thalapathy Vijay: एक्टर से पॉलिटीशियन बने थलापति विजय (Thalapathy Vijay) सीएम की कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने सबसे पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरे राज्य में 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया. विजय के इस 'सिंघम' अवतार ने जहां विरोधियों की बोलती बंद कर दी है, वहीं साउथ सिनेमा के दिग्गज सितारे अब एक्टर की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं. आइए जानते हैं किसने क्या कहा...

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दरअसल, थलापति विजय (Thalapathy Vijay News) ने उन दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है, जो धार्मिक स्थल, स्कूलों और कॉलेजों और बस स्टैंडो से 500 मीटर के दायरे में आते हैं. सीएम के इस बड़े फैसले पर कमल हासन और विशाल जैसे तमिल सितारों ने अपना-अपना रिएक्शन शेयर किया है.

'ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए'

कमल हासन (Kamal Haasan) ने अपने विजय के इस एक्शन पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया जिसमें लिखा, 'तमिलनाडु के परिवारों को लंबे समय से उम्मीद थी कि मंदिरों, स्कूलों और बस स्टैंडों के पास वाली शराब की दुकानें हटाई जानी चाहिए और अब मुख्यमंत्री भाई विजय ने कुर्सी संभालते ही तुरंत यह बड़ा कदम उठा लिया है.' उन्होंने आगे लिखा, 'सच तो यह है कि शराब बेचना सरकार का काम नहीं होना चाहिए. सरकार की जिम्मेदारी तो इसे कंट्रोल करने और नियम बनाने की है. तमिलनाडु सरकार को इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा. आज 717 दुकानें बंद करके इसकी शुरुआत हो चुकी है. यह नबंर और बढ़ना चाहिए और यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए.'

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विशाल ने शेयर किया स्कूल की लड़की का किस्सा

वहीं एक्टर विशाल (Vishal) ने भी एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा- '717 शराब की दुकानें बंद करने के आपके इस फैसले के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया खासकर वो दुकानें जो स्कूलों के पास थीं. क्या शानदार कदम है! इसकी वजह से कितनी ही लड़कियों को छोड़छाड़ और परेशानी का सामना करना पड़ता था. मुझे आरके नगर की वो लड़की याद है, जो शिकायत कर रही थी कि उसे हर दिन उस शराब की दुकान के सामने से गुजरते वक्त कितनी मानसिक परेशानी और तनाव झेलना पड़ता था.'

विशाल ने आगे बताया कि, 'वो लड़की और आम जनता का हर शख्स आपके इस फैसले की तारीफ करेगा. इस फैसले से मेरे और कई लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान आई है, वो इस मुसीबत से हमेशा के लिए निजात दिलाएगी. भगवान आपका भला करे, प्यारे विजय. मैं आज आपको और आपकी सरकार को सलाम करता हूं.'

आपको बता दें कि, 10 मई 2026 रविवार को विजय थलापति ने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली और उसके एक दिन बाद ही उन्होंने राज्य के हित में इतना बड़ा कदम उठाया, जिसने साफ कर दिया है कि अब राज्य के लोगों के लिए कुछ कड़े और ठोस कदम उठाए जाएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

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मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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