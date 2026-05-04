तृषा कृष्णन संग थलापति विजय की 'नजदीकियों' को बर्दाश्त नहीं कर पाईं पत्नी? संगीता ने उठाया ये कदम

साउथ फिल्मों के अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में ऐसा कमाल दिखाया है कि हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है. थलापति विजय जब तक फिल्मों में रहे तो काफी नाम कमाया. वहीं, राजनीति में किस्मत आजमाई तो सफल हुए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि थलापति विजय की पर्सनल लाइफ काफी दिलचस्प होने के साथ ही उतार-चढ़ाव वाली रही है. उन्होंने अपनी फैन संगीता सोर्नालिंगम (Sangeetha Sornalingam) से शादी की थी और फिर को-स्टार तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चर्चाएं होने लगीं. इसके बाद तो थलापति विजय की पत्नी संगीता ने बड़ा कदम उठा लिया. आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है.
थलापति विजय ने साल 1999 में लंदन में रहने वाली अपनी फैन संगीता सोर्नालिंगम के साथ शादी की थी. दोनों ने शादी से पहले एक-दूसरे को डेट किया था. थलापति विजय और संगीता सोर्नालिंगम के एक बेटा और एक बेटी है. वहीं, साल 2004 आया और थलापति विजय ने पहली बार एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने फिल्म 'घिल्ली' में काम किया था. दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. इसके बाद थलापति विजय और तृष्णा कृष्णन ने 'थिरुपाची', 'आथी', 'कुरुवी', 'लियो' जैसी मूवीज में नजर आई हैं. फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद पसंद किया जाने लगा और इसके साथ ही उनके अफेयर की चर्चाएं होने लगीं. थलापति विजय शादीशुदा थे और तृषा कृष्णन अनमैरिड थीं. इसके बाद एक्ट्रेस को घर तोड़ने वाली कहकर ट्रोल किया जाने लगा. हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कोई बात नहीं की.
थलापति विजय और तृषा कृष्णन ने साल 2008 में आई मूवी 'कुरुवी' के बाद 15 साल तक एक-दूसरे के साथ काम नहीं किया. बताया जाता है कि थलापति विजय की फैमिली ने तृषा कृष्णन से दूर रहने के लिए कहा था. जिसके चलते दोनों ने साथ में फिल्में नहीं कीं. फिर साल 2023 में 15 साल बाद थलापति विजय और तृषा कृष्णन ने फिल्म 'लियो' में काम किया था. इसके बाद दोनों साथ में कई बार नजर आए और उनके अफेयर की खबरों ने फिर जोर पकड़ लिया. फिर साल 2026 की फरवरी में थलापति विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने कोर्ट में तलाक की अर्जी देकर लोगों को हैरान कर दिया.
एक्टर की पत्नी ने उन पर एक्ट्रेस संग अफेयर का आरोप लगाया. हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया. थलापति विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने तलाक की याचिका में आरोप लगाय था कि उनके पति का एक एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. संगीता सोर्नालिंगम ने ये भी कहा कि भरोसा दिलाने के लिए बावजूद थलापति विजय ने एक्ट्रेस के साथ अपना रिश्ता खत्म नहीं किया. एक्टर ने उन्हें अपनी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ से दूर करना शुरू कर दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.