google-preferred
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • तृषा कृष्णन संग थलापति विजय की 'नजदीकियों' को बर्दाश्त नहीं कर पाईं पत्नी? संगीता ने उठाया...

तृषा कृष्णन संग थलापति विजय की 'नजदीकियों' को बर्दाश्त नहीं कर पाईं पत्नी? संगीता ने उठाया ये कदम

Thalapathy Vijay-Trisha Krishnan Affair: थलापति विजय और तृषा कृष्णन के कथित अफेयर की काफी चर्चाएं होती हैं. उनकी पत्नी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बड़ा कदम उठा लिया.

WrittenBy
By: Shashikant Mishra | Published: May 4, 2026 5:36 PM IST
bollywoodlife.com top news

विजय और तृषा के कथित अफेयर से पत्नी नाराज थीं.

साउथ फिल्मों के अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में ऐसा कमाल दिखाया है कि हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है. थलापति विजय जब तक फिल्मों में रहे तो काफी नाम कमाया. वहीं, राजनीति में किस्मत आजमाई तो सफल हुए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि थलापति विजय की पर्सनल लाइफ काफी दिलचस्प होने के साथ ही उतार-चढ़ाव वाली रही है. उन्होंने अपनी फैन संगीता सोर्नालिंगम (Sangeetha Sornalingam) से शादी की थी और फिर को-स्टार तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चर्चाएं होने लगीं. इसके बाद तो थलापति विजय की पत्नी संगीता ने बड़ा कदम उठा लिया. आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

थलापति विजय और तृषा कृष्णन ने इन मूवीज में किया काम, आखिरी बार इस फिल्म में साथ नजर आए थे दोनों स्टार्स

थलापति विजय ने संगीता सोर्नालिंगम संग की थी शादी

थलापति विजय ने साल 1999 में लंदन में रहने वाली अपनी फैन संगीता सोर्नालिंगम के साथ शादी की थी. दोनों ने शादी से पहले एक-दूसरे को डेट किया था. थलापति विजय और संगीता सोर्नालिंगम के एक बेटा और एक बेटी है. वहीं, साल 2004 आया और थलापति विजय ने पहली बार एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने फिल्म 'घिल्ली' में काम किया था. दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. इसके बाद थलापति विजय और तृष्णा कृष्णन ने 'थिरुपाची', 'आथी', 'कुरुवी', 'लियो' जैसी मूवीज में नजर आई हैं. फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद पसंद किया जाने लगा और इसके साथ ही उनके अफेयर की चर्चाएं होने लगीं. थलापति विजय शादीशुदा थे और तृषा कृष्णन अनमैरिड थीं. इसके बाद एक्ट्रेस को घर तोड़ने वाली कहकर ट्रोल किया जाने लगा. हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कोई बात नहीं की.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Thalapathy Vijay Net Worth: 600 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के मालिक हैं थलापति विजय, इतना है एक्टर का बैंक बैलेंस!

विजय और तृषा ने साथ में 15 साल तक नहीं किया काम

थलापति विजय और तृषा कृष्णन ने साल 2008 में आई मूवी 'कुरुवी' के बाद 15 साल तक एक-दूसरे के साथ काम नहीं किया. बताया जाता है कि थलापति विजय की फैमिली ने तृषा कृष्णन से दूर रहने के लिए कहा था. जिसके चलते दोनों ने साथ में फिल्में नहीं कीं. फिर साल 2023 में 15 साल बाद थलापति विजय और तृषा कृष्णन ने फिल्म 'लियो' में काम किया था. इसके बाद दोनों साथ में कई बार नजर आए और उनके अफेयर की खबरों ने फिर जोर पकड़ लिया. फिर साल 2026 की फरवरी में थलापति विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने कोर्ट में तलाक की अर्जी देकर लोगों को हैरान कर दिया.

bollywoodlife.com top news
Also Read

थलापति विजय बनेंगे तमिलनाडु के सीएम? साउथ के ये सितारे संभाल चुके मुख्यमंत्री की कुर्सी

थलापति विजय पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

एक्टर की पत्नी ने उन पर एक्ट्रेस संग अफेयर का आरोप लगाया. हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया. थलापति विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने तलाक की याचिका में आरोप लगाय था कि उनके पति का एक एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. संगीता सोर्नालिंगम ने ये भी कहा कि भरोसा दिलाने के लिए बावजूद थलापति विजय ने एक्ट्रेस के साथ अपना रिश्ता खत्म नहीं किया. एक्टर ने उन्हें अपनी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ से दूर करना शुरू कर दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Tamil Nadu Election Result: विजय थलापति के घर पहुंची तृषा कृष्णन, Video में मुस्कुराती नजर आईं एक्ट्रेस