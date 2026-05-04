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थलापति विजय ने 5 साल पहले अपने पिता के खिलाफ किया था केस, आखिर क्यों भड़क गए थे सुपरस्टार?

Thalapathy Vijay Once Filed Case Against Father: थलापति विजय ने एक बार अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसके बाद लोग हैरान रह गए थे. आइए जानते हैं कि सुपरस्टार ने ऐसा क्यों किया था.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 4, 2026 9:05 PM IST
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थलापति विजय की पिता से इस बात को लेकर नाराजगी हो गई थी.

तमिलनाडु में बीते महीने हुए विधानसभा चुनाव का आज 4 मई को रिजल्ट आया है. इस बार के चुनावी नतीजे काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं. दरअसल, पहली बार चुनाव लड़ रही अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की पार्टी टीवीके ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी ने बहुमत के करीब सीटें हासिल की हैं. इस तरह से थलापति विजय की लगातार चर्चा हो रही है और लोग उनके बारे में सबकुछ जानना चाह रहे हैं. इसी बीच उनके फैंस को एक हैरान करने वाली बात बताते हैं. दरअसल, 5 साल पहले 2021 में थलापति विजय ने अपनी पिता के खिलाफ केस कर दिया था और इसके पीछे राजनीतिक वजह सामने आई थी. आइए जानते हैं कि ये मामला क्या था.

थलापति विजय ने माता-पिता समेत 11 लोगों पर किया था केस

थलापति विजय ने साल 2021 में अपने पिता और मशहूर फिल्ममेकर एसए चंद्रशेखर और मां शोभा सहित 11 लोगों पर सिविल केस दर्ज कराया था. दरअसल, उनके पिता एसए चंद्रशेखर ने थलापति विजय के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 'विजय मक्कल इयक्कम' को राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर कराया था. इसके थलापति विजय के राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई. हालांकि, उन्होंने इन खबरों का खंडन कर दिया था. इसके बाद उन्होंने केस कर दिया था कि उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है. थलापति ने अपनी याचिका में कहा था कि कोई भी भीड़ जुटाने के लिए किसी भी तरह की मीटिंग करने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल ना करे.

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थलापति विजय ने दिया था ये बयान

थलापति विजय ने एक बयान भी जारी किया था और कहा था कि उन्होंने किसी को भी पार्टी को शुरू करने के लिए सहमति नहीं दी है. उनका पार्टी से कोई संबध नहीं है. पार्टी उनके पिता द्वारा रजिस्टर कराई गई थी. फैंस को ये समझना चाहिए कि उन्हें पार्टी से जुड़ने या काम करने की जरूरत नहीं है. अगर उनका नाम और तस्वीर राजनीतिक पार्टी के लिए शामिल हुआ और जो लोग इसमें शामिल हुए, उन्हें कानून परिणाम भुगतने पड़ेंगे.

थलपति विजय के पिता एसए चंद्रशेखर ने कही थी ये बात

थलपति विजय के पित एसए चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'साल 1993 में मैंने विजय के लिए एक फैन क्लब चलाया और 5 साल बाद वेलफेयर एसोसिएशन बन गया. इस ग्रुप से कई युवा जुड़े थे और हम उन्हें जिम्मेदार बनाना चाहते थे. कुछ साल के बाद मैंने इसे वेलफेयर फोरम बना दिया और ऐसा मैंने लोगों की मदद के लिए किया है. पिछले 25 साल से लोग बिना किसी स्वार्थ से इसके साथ जुड़ हैं. अब मैंने लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए इसे चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर कर लिया है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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