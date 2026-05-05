इंटरनेट पर क्यों ट्रेंड कर रही है थलापति विजय की कार की नंबर प्लेट? तमिलनाडु चुनाव की जीत से जुड़ा है खास कनेक्शन!

Thalapathy Vijay तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच उनकी कार की नंबर प्लेट इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी है, जिसका उनकी जीत से गहरा कनेक्शन बताया जा रहा है.

क्यों ट्रेंड कर रही विजय की कार की नंबर प्लेट?

Thalapathy Vijay Car Number Plate: फिल्मी दुनिया का राजनीति के गलियारों से काफी गहरा नाता रहा है और तमिलनाडु की धरती पर तो कमल हासन से लेकर रजनीकांत तक कई सितारे सियासी गलियों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन थलापति विजय (Thalapathy Vijay) और उनकी पार्टी टीवीके (TVK) ने जो इतिहास रचा है, उसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को धूल चटा दी है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 (Tamil Nadu Election 2026) में जबरदस्त जीत हासिल कर विजय (Vijay) ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. इसी बीच एक पुरानी क्लिप सोशल (Viral Video) मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसका उनकी जीत से खास कनेक्शन बताया जा रहा है.

Viral Video में नंबर प्लेट ने खींचा सबका ध्यान

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर प्रेमगी अमरन ने अपने एक्स टाइमलाइन पर पोस्ट किया है. इस क्लिप में प्रेमगी और विजय (Thalapathy Vijay) एक कार में बैठे नजर आ रहे हैं. दोनों के बीच मजेदार बातचीत हो रही है, लेकिन क्लिप में जिसने सभी का ध्यान खींचा वो है वीडियो में नजर आ रही कार का नंबर प्लेट जिसका कनेक्शन अब एक्टर की चुनावी जीत से जोड़ा जा रहा है.

क्यों ट्रेंड कर रहा है विजय की कार का नंबर प्लेट?

दरअसल, ये वीडियो डायरेक्टर वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनीं फिल्म 'गोट' (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) (GOAT) का है, जो साल 2024 में रिलीज हुई थी. वायरल हो रहे फिल्म के सीन में विजय और प्रेमजी के बीच कार के अंदर हो रही कॉमेडी और बातचीत दिखाई गई थी, जिसका नंबर 'TN 07 CM 2026' है. इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही लोग मूवी में दिखाई गई कार की नंबर प्लेट का कनेक्शन विजय की विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत से जोड़कर देख रहे हैं और यही वजह है कि, कार का नंबर प्लेट अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

Viral Video पर डायरेक्टर ने किया कमेंट

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए प्रेमजी अमरन ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'वेंकट प्रभु ने यह सब पहले ही सोच लिया था.' वहीं अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लोग इसपर अलग-अलग रिएक्शन्स दे रहे हैं. इस वीडियो पर फिल्म के डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने भी रिएक्ट किया. उन्होंने लाफ्टर इमोजी शेयर की.

सरकार बनाने के लिए विजय की कितनी सीटें चाहिए?

आपको बता दें कि, तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 सीटों का बहुमत जरूरी होता है. फिलहाल विजय (Thalapathy Vijay) की पार्टी 108 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है यानी बहुमत और सरकार बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 10 सीटें चाहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…