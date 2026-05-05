इंटरनेट पर क्यों ट्रेंड कर रही है थलापति विजय की कार की नंबर प्लेट? तमिलनाडु चुनाव की जीत से जुड़ा है खास कनेक्शन!

Thalapathy Vijay Car Number Plate: फिल्मी दुनिया का राजनीति के गलियारों से काफी गहरा नाता रहा है और तमिलनाडु की धरती पर तो कमल हासन से लेकर रजनीकांत तक कई सितारे सियासी गलियों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन थलापति विजय (Thalapathy Vijay) और उनकी पार्टी टीवीके (TVK) ने जो इतिहास रचा है, उसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को धूल चटा दी है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 (Tamil Nadu Election 2026) में जबरदस्त जीत हासिल कर विजय (Vijay) ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. इसी बीच एक पुरानी क्लिप सोशल (Viral Video) मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसका उनकी जीत से खास कनेक्शन बताया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर प्रेमगी अमरन ने अपने एक्स टाइमलाइन पर पोस्ट किया है. इस क्लिप में प्रेमगी और विजय (Thalapathy Vijay) एक कार में बैठे नजर आ रहे हैं. दोनों के बीच मजेदार बातचीत हो रही है, लेकिन क्लिप में जिसने सभी का ध्यान खींचा वो है वीडियो में नजर आ रही कार का नंबर प्लेट जिसका कनेक्शन अब एक्टर की चुनावी जीत से जोड़ा जा रहा है.
दरअसल, ये वीडियो डायरेक्टर वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनीं फिल्म 'गोट' (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) (GOAT) का है, जो साल 2024 में रिलीज हुई थी. वायरल हो रहे फिल्म के सीन में विजय और प्रेमजी के बीच कार के अंदर हो रही कॉमेडी और बातचीत दिखाई गई थी, जिसका नंबर 'TN 07 CM 2026' है. इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही लोग मूवी में दिखाई गई कार की नंबर प्लेट का कनेक्शन विजय की विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत से जोड़कर देख रहे हैं और यही वजह है कि, कार का नंबर प्लेट अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.
इस वीडियो को पोस्ट करते हुए प्रेमजी अमरन ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'वेंकट प्रभु ने यह सब पहले ही सोच लिया था.' वहीं अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लोग इसपर अलग-अलग रिएक्शन्स दे रहे हैं. इस वीडियो पर फिल्म के डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने भी रिएक्ट किया. उन्होंने लाफ्टर इमोजी शेयर की.
அன்றே கணித்தார் @vp_offl check out the car number ??? pic.twitter.com/b23EzDhdnT
— PREMGI (@Premgiamaren) May 4, 2026
आपको बता दें कि, तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 सीटों का बहुमत जरूरी होता है. फिलहाल विजय (Thalapathy Vijay) की पार्टी 108 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है यानी बहुमत और सरकार बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 10 सीटें चाहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…