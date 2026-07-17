Jana Nayagan Ticket Price: भारी डिमांड के बावजूद 'जन नायकन' के टिकट प्राइज पर क्यों लगी लगाम? जानें क्या है कीमत

Vijay's Jana Nayagan Ticket Price: साउथ सिनेमा के 'थालापति' यानी सुपरस्टार विजय (Thalapathy Vijay) जब भी स्क्रीन पर आते हैं, तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं. ऐसा ही कुछ उनके करियर की आखिरी और सबसे खास फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) को लेकर भी देखने को मिल रहा है. इस वक्त देश-दुनिया में इस मूवी को लेकर जबरदस्त पागलपन है. वहीं, एडवांस बुकिंग शुरू होते ही टिकटों के लिए तो मारामारी होने लगी है, लेकिन असली ट्विस्ट तो इसकी कीमत में है. आमतौर पर देखा जाता है कि, जब किसी बड़ी फिल्म का ऐसा क्रेज होता है, तो टिकटों के दाम आसमान छूने लगते हैं, लेकिन थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' के साथ बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है. भारी डिमांड के बावजूद राज्य सरकार ने तमिलनाडु में फिल्म के टिकट प्राइज पर लगाम लगा दी है यानी थिएटर्स मालिक चाहकर भी फैंस से मनमाना दाम नहीं वसूल पाएंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि, 'जन नायकन' के लिए दर्शकों को कितने रुपए देने होंगे.
खबरों के मुताबिक, तमिलनाडु में फिल्म 'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग 19 जुलाई से शुरू होने जा रही है. लेकिन कमाल की बात देखिए, घरेलू बुकिंग शुरू होने से पहले ही इस मूवी ने सिर्फ ओवरसीज के दम पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का एडवांस कलेक्शन कर लिया है.
आपको बता दें कि, बाकी राज्यों की तरह तमिलनाडु में डायनेमिक प्राइसिंग लागू नहीं होगी. वहां की सरकार ने थिएटर मालिकों को सख्त हिदायत दी है कि वे सरकारी रेट्स का ही पालन करें. यहां तक कि खुद फिल्म के लीड एक्टर थलापति विजय भी नहीं चाहते कि उनकी राजनीतिक पोजीशन की वजह से फिल्म को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले और आम जनता को परेशानी हो.
भले ही तमिलनाडु के फैंस की चांदी हो गई हो, लेकिन पड़ोसी राज्यों का हाल अलग है. कर्नाटक में फ्लैक्सिबल प्राइसिंग की छूट है, इसलिए वहां पहले दिन के मॉर्निंग शोज की टिकटें 800 रुपए से 1000 रुपए के बीच बिक रही हैं. वहीं, साउथ के साथ-साथ नॉर्थ इंडिया में भी फिल्म को लेकर तगड़ा माहौल है. इस दौरान कोई बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, जिसका सीधा फायदा 'जन नायकन' (Jana Nayagan) को मिलने वाला है.
गौरतलब है कि, इस बार फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज फिल्म का टाइटल कार्ड होगा. दरअसल, थिएटर्स में जब विजय का नाम स्क्रीन पर आएगा, तो उन्हें 'The Honourable Chief Minister of Tamil Nadu C. Joseph Vijay' के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसे देखने के लिए फैंस बेताब हैं.
एच.विनोथ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विजय के साथ बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, ममीथा बैजू, प्रकाश राज और गौतम वासुदेव मेनन जैसे दमदार कलाकार नज़र आएंगे. फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है, जो पहले ही ब्लॉकबस्टर हो चुका है. मालूम हो कि, पहले ये मूवी पोंगल पर रिलीज होने थी, लेकिन कुछ विवादों के चलते अब ये 23 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. यह फिल्म तेलुगु में 'Jana Nayakudu' और हिंदी में 'Jan Neta' के नाम से रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…