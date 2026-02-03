ENG हिन्दी
थलपति विजय की आखिरी फिल्म की मुश्किलें नहीं हो रहीं कम, थिएटर मालिकों को हुआ 100 करोड़ का नुकसान, जानें क्या है मामला

साउथ के सुपरस्टार विजय की फिल्म की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रहीं हैं. इस फिल्म के लेट रिलीज की वजह से सिनेमाघरों के मालिकों को 100 करोड़ का नुकसान हुआ है. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: February 3, 2026 7:04 PM IST

साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर थलपति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने के बजाय कानूनी पचड़े में फंसी हुई है. विजय के करियर की यह आखिरी फिल्म मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद वे राजनीति के मैदान में उतरने वाले हैं. लेकिन फिल्म की रिलीज में हो रही देरी ने न केवल फैंस का दिल तोड़ा है, बल्कि तमिलनाडु के थिएटर कारोबार को भी घुटनों पर ला दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर.

सेंसर बोर्ड की कैंची और कानूनी दांव-पेच

एच. विनोथ के निर्देशन में बनी ‘जन नायकन’ को लेकर उम्मीद थी कि यह 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर रिलीज होगी. लेकिन CBFC (सेंसर बोर्ड) में हुई एक शिकायत ने सारा खेल बिगाड़ दिया. बोर्ड ने फिल्म को 'रिवाइजिंग कमेटी' के पास भेज दिया, जिससे इसकी रिलीज अटक गई. फिल्म के मेकर्स (KVN प्रोडक्शंस) न्याय के लिए मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे. पहले तो सिंगल जज ने फिल्म के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 'U/A' सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया, लेकिन तुरंत बाद डिवीजन बेंच ने इस पर रोक लगा दी. फिलहाल, मामला कोर्ट की फाइलों में दबा हुआ है और अगली सुनवाई का इंतजार है.

थिएटर मालिकों को 100 करोड़ की घाटा

इस कानूनी लड़ाई का सबसे खौफनाक असर तमिलनाडु के सिनेमाघरों पर पड़ा है. थलपति विजय की फिल्मों से थिएटर मालिकों को साल भर की कमाई की उम्मीद होती है, लेकिन 'जन नायकन' के टलने से राज्य के सिनेमाघर खाली पड़े हैं. ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, रिलीज टलने के कारण थिएटर मालिकों को अब तक करीब 100 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है. रमेश बाला जैसे एक्सपर्ट का कहना है कि इस कानूनी खींचतान ने राज्य के पूरे फिल्म व्यापार को ठप कर दिया है.

विजय की आखिरी फिल्म

थलपति विजय ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि वे फिल्मों को अलविदा कह चुके हैं. ‘जन नायकन’ उनके फिल्मी सफर का आखिरी फिल्म है, जिसके बाद वे अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) पर पूरा ध्यान देंगे. विजय ने प्रोड्यूसर को हो रहे नुकसान पर दुख जताते हुए कहा कि वे जानते थे कि राजनीति में कदम रखने के बाद इस तरह की अड़चनें आएंगी, और वे मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार हैं. फिल्म की रिलीज का इंतजार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसमें विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू और प्रियमणि जैसे बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
