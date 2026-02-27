25 साल का रिश्ता खत्म? Vijay Thalapathy और Sangeetha के तलाक की तारीख तय! इस दिन होगी सुनवाई...

Vijay Thalapathy अपनी आखिरी फिल्म की टेंशन के साथ-साथ निजी जिंदगी में भी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. खबर है कि, कपल शादी के 25 साल बाद अपना रिश्ता खत्म करने जा रहा है.

Vijay Thalapathy-Sangeetha Divorce: साउथ सुपरस्टार से नेता बने विजय थलापति (Vijay Thalapathy) इन दिनों प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक तरफ जहां एक्टर की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) की रिलीज में रोड़े पड़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी वो अपनी निजी जिंदगी के सबसे मुश्किल घड़ी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. खबर है कि, विजय की पत्नी संगीता (Sangeetha) ने तलाक (Vijay Thalapathy-Sangeetha Divorce) की अर्जी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने पिछले दो साल से अलग रहने की बात कही है. यह खबर ऐसे समय में आई है, जब एक्टर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं और उनकी फिल्म 'जन नायकन' विवादों में फंसी हुई है.

तलाक की खबरों ने मचाई हलचल

अभिनेता से नेता बने विजय थलापति ने सालों तक अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद अपनी पर्सनल लाइफ को दुनिया की नजरों से दूर रखा था, लेकिन अब उनकी खबर है कि, उनकी पत्नी संगीता सोर्नलिंगम ने कथित तौर पर चेंगलपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है, जिससे सिनेमा और राजनीति दोनों ही गलियारों में हलचल मच गई है. फैंस के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है, जो उन्हें हमेशा एक 'फैमिली मैन' के रूप में देखते आए थे. जो बातें अब तक दबी जुबान में हो रही थीं, वो अब कोर्ट तक पहुंच गई है.

दो साल से अलग रह रहे हैं विजय-संगीता

सिनेमा विकटन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संगीता ने अपन याचिका में बताया है कि वो दोनों पिछले करीब दो साल से अलग-अलग रह रहे हैं और इसी आधार पर उन्होंने तलाक मांगा है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल तय क है, जिसमें विजय और संगीता दोनों के शामिल होने की उम्मीद है. इतने लंबे समय तक अलग रहना यह इशारा करता है कि, संगीता ने ये फैसला अचानक नहीं लिया, बल्कि उनके और विजय के बीच काफी समय से दूरियां थी.

एक के बाद एक्टर की जिंदगी में आ रही मुश्किलें

आपको बता दें कि, ये सब तब हो रहा है दब विजय ने 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के जरिए राजनीति में कदम रखा है. सिनेमा से निकलकर राजनीति में आने के बाद अब उनकी हर बात पर लोगों की नजर है. वहीं, पिछले कुछ महीनों से वो लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. अब वो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक नेता भी हैं, इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा और भी ज्यादा हो रही है.

'जन नायकन' पर सेंसर की कैंची

इन सबके बीच एच. विनोद के डायरेक्शन में बनी उनकी मच अवेटेड और आखिरी फिल्म 'जन नायकन' भी सेंसर प्रक्रिया में मुश्किलों का सामना कर रही है. इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें हैं और यह विजय के करियर का एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है. साथ ही ये एक्टर की करियर की आखिरी फिल्म है, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग से सन्यास की अनाउंसमेंट कर दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

