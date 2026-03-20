ये काम होते ही 9 साल छोटी तृषा कृष्णन के गले में मंगलसूत्र बांधेंगे थलपति विजय? मां को भी कर लिया राजी

Thalapathy Vijay to marry with Trisha Krishnan: साउथ सिनेमा के एक्टर से राजनेता बन चुके थलापति विजय (Thalapathy Vijay) अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में खबर आई थी कि वो अपनी पत्नी संगीता सोरनालिंगम (Sangeetha Sornalingam) के साथ तलाक लेने वाले हैं. थलपति विजय ने संगीता सोरनालिंगम के साथ साल 1999 में शादी की थी. शादी के बाद दोनों एक बेटे और एक बेटी के माता-पिता बने. शादी होने के सालों बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया है. तलाक की खबर सामने आती ही, उन्हें बॉलीवुड अदाकारा तृषा कृष्णन के साथ एक शादी में देखा गया था. जिसके बाद लोगों ने तृषा कृष्णन और थलापति विजय के बारे में तरह-तरह की बातें करना शुरू कर दीं. लोग दावा कर रहे थे कि तलाक की वजह से ही थलापति विजय और तृषा कृष्णन एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे. जैसे ही फैंस ने थलापति विजय के बारे में बात शुरू की, वैसे ही उन्होंने भी चुप्पी तोड़ दी थी.
थलापति विजय और तृषा कृष्णन की होने वाली है शादी?
थलापति विजय ने दावा किया था कि उनकी पर्सनल लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस पर इतना ध्यान दिया जाए. इसी बीच थलापति विजय को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही थलापति विजय और तृषा कृष्णन शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. एक रील में दावा किया गया है कि तमिलनाडू विधानसभा के इलेक्शन खत्म होते ही थलापति विजय और तृषा कृष्णन शादी कर लेंगे. लोग दावा कर रहे हैं क्योंकि थलापति विजय ने तो तृषा कृष्णन से शादी करने के लिए उनकी मां की परमीशन भी ले ली है. लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रील को तृषा कृष्णन की मां ने लाइक कर दिया है.
थलापति विजय के फैंस के बीच मचा हंगामा
जैसे ही ये रील वायरल हुई वैसे ही थलापति विजय और तृषा कृष्णन के फैंस के बीच हंगामा मच गया. फैंस कह रहे हैं कि शायद सच में थलापति विजय और तृषा कृष्णन केवल इलेक्शन का ही इंतजार कर रहे हैं. थलापति विजय और तृषा कृष्णन को लेकर तरह तरह खबरें आ रही हैं. हाल ही में दावा किया गया है कि थलापति विजय तलाक के नाम पर अपनी एक्स पत्नी संगीता सोरनालिंगम को 200 करोड़ रुपए एलमनी के नाम के देने वाले हैं. ये खबर अबू भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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