Thalapathy Vijay in Lokesh Kanagaraj's next movie: कॉलीवुड फिल्म स्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) जल्दी ही तेलुगु फिल्म वरिसु में नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर अभी से ही खासा बज है। इस फिल्म में अदाकारा रश्मिका मंदाना सुपरस्टार थलापति विजय संग ऑन स्क्रीन नजर आएंगी। इन खबरों के बीच ही थलापति विजय की अगली फिल्म को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि लोकेश कनगराज यूनिवर्स की अगली फिल्म में थलापति विजय नजर आएंगे। इस फिल्म को थलापति 67 कहकर पुकारा जा रहा है। ये थलापति विजय के करियर की 67वीं फिल्म होगी। दिलचस्प बात ये है कि मास्टर की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद फिर ये एक्टर-डायरेक्टर फिर साथ काम करेंगे।

लोकेश कनगराज यूनिवर्स की होगी ये एक्शन फिल्म

दिलचस्प बात ये है कि सुपरस्टार थलापति विजय और लोकेश कनगराज अपने क्राइम वर्ल्ड के यूनिवर्स की फिल्म के लिए हाथ मिला रहे हैं। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि फिल्म निर्देशक लोकेश कनगराज ने विक्रम और कैथी जैसी फिल्मों के जरिए अपने लिए एक अलग तरह की दुनिया का निर्माण किया है। जिसमें क्राइम वर्ल्ड की कहानियों को बुनकर फिल्ममेकर एक्शन फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। इस वर्ल्ड को ध्यान में रखकर बनी उनकी पिछली तीनों ही फिल्में कैथी, मास्टर और विक्रम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद अब निर्देशक लोकेश कनगराज विक्रम 2 और थलापति 67 पर फोकस कर रहे हैं।

थलापति विजय संग रोमांस करेंगी तृषा कृष्णन

दिलचस्प बात ये है कि इसके साथ ही सुपरस्टार थलापति विजय की इस फिल्म में नजर आने वाली लीडिंग लेडी के नाम का भी खुलासा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पोन्नियिन सेल्वन स्टार तृषा कृष्णन सुपरस्टार थलापति विजय के साथ इस फिल्म में नजर आएंगी। अगर ये रिपोर्ट्स सही निकलीं तो दोनों सितारे करीब 15 साल बाद ऑन स्क्रीन साथ नजर आएंगे। तो क्या आप इन दोनों की जोड़ी वाली इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।