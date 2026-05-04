Tamil Nadu Elections में थलापति विजय की जीत का जश्न, घर के बाहर उमड़े फैंस का TVK चीफ ने किया अभिवादन, देखें वीडियो

Thalapathy Vijay Video: थलापति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारी जीत हासिल की है. उनकी पार्टी टीवीके के शानदार प्रदर्शन के बाद फैंस उनके घर के बाहर उमड़ पड़े. सुपरस्टार ने उनका अभिवादन किया है.

थलापति विजय ने फैंस का अभिवादन किया.

अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Elections) में जबरदस्त प्रदर्शन कर लोगों को हैरान कर दिया है. पहली बार चुनाव में उतरी इस पार्टी ने राज्य में सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. थलापति विजय की शानदार जीत के जश्न में उनके तमाम चाहने वाले फैंस डूबे हुए हैं और सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए उनके माता-पिता के घर के बाहर पहुंच गए. थलापति विजय ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और घर की बालकनी में आकर फैंस हाथ जोड़कर अभिवादन किया है. उनका वीडियो सामने आया है, जिसमें देखकर साफ पता चल रहा है कि वह काफी ज्यादा खुश हैं.

थलापति विजय फैंस का अदा किया शुक्रिया

टीवीके चीफ थलापति विजय का वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने एक्स एकाउंट पर शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि थलापति विजय चेन्नई में अपने पेरेंट्स के घर की बालकनी में नजर आ रहे हैं और फैंस का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर रहे हैं. वहीं, फैंस अपने पसंदीदा अभिनेता और राजनेता की झलक पाकर काफी खुश थे और उन्हें चियर कर रहे थे. विधानसभा चुनाव के नतीजों में जिस तरह से थलापति विजय को बढ़त मिली है उससे पता चलता है कि उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय लिखने का फैसला कर लिया है. बताते चलें कि थलापति विजय ने साल 2024 में अनाउंस किया था कि वह एक्टिंग से संन्यास लेने वाले हैं, इसे बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस को झटका लगा था. लेकिन एक बार फिर उन्होंने फैंस को खुश होने का मौका दिया है.

थलापति विजय को तृषा कृष्णन ने दी बधाई

थलापति विजय की जीत पर साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड के तमाम सितारे उन्हें बधाई दे रहे हैं. वहीं, थलापति विजय की कथित प्रेमिका और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन 4 मई को अपना जन्मदिन मना रही हैं. वह भी थलापति विजय को बधाई देने के लिए उनके घर पहुंची थीं और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. गौरतलब है कि थलापति की पत्नी संगीता ने इसी साल की फरवरी में कोर्ट में उनसे तलाक लेने की याचिका दायर की है. दोनों की साल 1999 में शादी हुई थी और दो बच्चे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.