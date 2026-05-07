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थलापति विजय को चैन से CM नहीं बने देगी पत्नी? तलाक के नाम पर फिर लगाए ये गंभीर आरोप

Thalapathy Vijay wife Sangeetha allegations: तमिलनाडू इलेक्शन का रिजल्ट सामने आने के बाद से ही तृषा कृष्णन और थलापति विजय बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए है. इसी बीच थलापति विजय की पत्नी ने कोर्ट में उन पर गंभीर आरोप लगा डाले हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: May 7, 2026 12:31 PM IST
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थलापति विजय को चैन से CM नहीं बने देगी पत्नी?

Thalapathy Vijay wife Sangeetha allegations: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) इस समय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में उनकी पार्टी टीवीके ने 234 विधानसभा सीटों में से 108 सीट पर जीत हासिल कर ली है. रिजल्ट आने के बाद से ही दावा किया जा रहा है कि थलापति विजय सीएम बन जाएंगे, जिसके लिए उनको केवल 10 सीट और चाहिए. हालांकि थलापति विजय के लिए सीएम बनने की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है. इसकी वजह बनी हैं थलापति विजय की पहली पत्नी संगीता जो इस समय हाथ धोकर साउथ के इस सुपरस्टार के पीछे पड़ गई हैं. लगता है जैसे संगीता ने कसम खा ली है कि वो थलापति विजय को आसानी से जाने नहीं देगी. इसका सबूत है कि थलापति विजय पर लगाए गए वो आरोप, जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है. संगीता ने दावा किया है कि थलापति विजय बीते कुछ सालों में बहुत बदल गए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो संगीता ने कोर्ट में थलापति विजय को लेकर बड़े दावे किए हैं.

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थलापति विजय से परेशान हुईं संगीता

संगीता ने बताया है कि साल 2021 से थलापति विजय का व्यवहार काफी बदल चुका है. अचानक संगीता को महसूस होने लगा कि थलापति विजय उनके साथ नहीं कहना चाहते. संगीता ने दावा किया है कि थलापति विजय किसी अभिनेत्री के प्यार में हैं. इस रिश्ते की वजह से थलापति विजय की शादी पर बुरा असर पड़ा. थलापति विजय ने कई बार रिश्ता सुधारने की बात कही है. हालांकि थलापति विजय कभी भी अपने वादे पर खरा नहीं उतर सके. सोशल मीडिया पर अक्सर थलापति विजय की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोज आई हैं जिनकी वजह से उनक ठेस पहुंची है. संगीता का ये बयान बीते कई दिनों से वायरल हो रहा है. यही वजह है जो अब तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) और थलापति विजय के फैंस को भी सदमा लग गया है.

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संगीता को सता रहा है इस बात का डर

इन सब खबरों की वजह से थलापति विजय के बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है. थलापति विजय की वजह से संगीता को लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, जिनकी वजह से वो तनाव में रहने लगी हैं. बीते कुछ समय में मुझे रोकने-टोकने की भी कोशिश की गई है. इस दौरान थलापति विजय की पत्नी ने अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी बात की है. थलापति विजय की पत्नी का मानना है कि अब उनका रिश्ता केवल कागज तकही रह गया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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