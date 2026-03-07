थलापति विजय की पत्नी ने तलाक के बाद कोर्ट में दी एक और याचिका, संगीता ने की ये मांग...

Thalapathy Vijay Divorce News: साउथ एक्टर थलापति विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने कोर्ट में एक और याचिका दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने इसमें क्या मांग की है.

साउथ सिनेमा के चर्चित स्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की निजी जिंदगी में उथल-पुथल मची है. दरअसल, उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम (Sangeetha Sornalingam) ने कोर्ट में याचिका देते हुए तलाक मांगा है. उन्होंने अपने पति थलापति विजय पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. अब बताया जा रहा है कि संगीता सोरनालिंगम ने एक और याचिका कोर्ट में दी है और ये खास मांग की है. आइए जानते हैं कि थलापति विजय की पत्नी ने कोर्ट में दी एक और याचिका में क्या मांग की है. थलापति विजय और संगीता सोरनालिंगम की शादी के 27 साल बाद तलाक की खबरों ने फैंस को झटका दिया है.

संगीता सोरनालिंगम ने कोर्ट में दी ये याचिका

थलापति विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने कोर्ट में तलाक की याचिका दी थी. अब उन्होंने एक और याचिका देकर कहा है कि शायद उन्हें ससुराल में रहने से रोका जा सकता है इसलिए उन्हें अंतरिम आदेश जारी कर उसी घर में रहने का अधिकार दिया जाए. उन्होंने कहा है कि उनके पास रहने के लिए दूसरा घर नहीं है. संगीता सोरनालिंगम का कहना है कि वह यूके की नागरिक हैं और भारत में उनके पास अपना घर नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पति थलापति विजय ने उन्हें कोर्ट जाने के बारे में चेतावनी थी. उन्होंने कहा था कि अगर वह कानूनी रूप से तलाक के लिए कोर्ट जाती हैं तो उन्हें ससुराल में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसको लेकर अब संगीता सोरनालिंगम ने कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की है ताकि उन्हें रहने की जगह मिले.

थलापति विजय के तृषा कृष्णन संग अफेयर की चर्चा

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि थलापति विजय से तलाक ले रहीं संगीता सोरनालिंगम ने 250 करोड़ रुपये की एलिमनी की मांग की है. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई हैं. संगीता सोरनालिंगम ने पति थलापित विजय के एक एक्ट्रेस के साथ गलत संबंधों के लिए अलावा कई आरोप लगाए थे. बताते चलें कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि थलापति विजय का साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ अफेयर चल रहा है. हाल ही में दोनों को एक साथ एक इवेंट में देखा गया. हालांकि, दोनों स्टार्स ने रिश्ते को लेकर अभी तक कुछ नहीं बोला है. गौरतलब है कि थलापति विजय और संगीता सोरनालिंगम ने साल 1999 में शादी की थी और दोनों के एक बेटा और एक बेटी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

