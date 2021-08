Samantha Akkineni ने नेशनल मीडिया के सामने Anushka Shetty से पूछ डाला ये सवाल, हर कोई जानना चाहता है जवाब

The Family Man 2 star Samantha Akkineni asks this question to Anushka Shetty: द फैमिली मैन 2 (The Family Man 2) से रातों-रात नेशनल स्टार बनीं सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) इन दिनों काफी चर्चा में है। साउथ फिल्म अदाकारा ने मनोज बाजपेयी स्टारर वेब शो द फैमिली मैन 2 में तमिल रिबेल राजी का किरदार निभाया था। जिसके बाद सामंथा अक्किनेनी की परफॉर्मेंस ने पूरे इंडिया का दिल जीत लिया। इसके बाद एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गई हैं। साथ ही एक्ट्रेस द फैमिली मैन 2 की सुपर सक्सेस के बाद खूब इंटरव्यूज भी दे रही है। Also Read - सात फेरों के बाद भी दूसरे मर्दों संग ऑन स्क्रीन रोमांस कर रही हैं Bollywood की ये सुंदरियां, तोड़ी 'शादी' की दीवार !!

हाल ही में साउथ फिल्म अदाकारा सामंथा अक्किनेनी ने फिल्म पत्रकार फरीदून शहरयारी के साथ बातचीत की है। इस दौरान अदाकारा ने एक सवाल के जवाब में बाहुबली की देवसेना उर्फ अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) से ही सवाल कर डाला। जिसके बाद हर किसी की नजर अब एक्ट्र्से अनुष्का शेट्टी पर टिक गई हैं। सामंथा अक्किनेनी ने इस दौरान पूछा गया था कि वो फिल्म स्टार अनुष्का शेट्टी से क्या सवाल पूछना चाहेंगी। इसके जवाब में एक्ट्रेस ने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, ‘आपकी अगली फिल्म कब रिलीज हो रही है।’ सामंथा अक्किनेनी के इस जवाब के बाद अब सभी की नजरें एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी पर जा टिकी हैं।

अनुष्का शेट्टी की अगली फिल्म के ऐलान के इंतजार में दर्शक बीते काफी लंबे वक्त से टकटकी लगाए बैठे हैं। अभी तक अदाकारा ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान नहीं किया है। वो बीती दफा फिल्म निशब्दम में नजर आईं थी। ये फिल्म कोरोना काल की वजह से थियेटर का मुंह नहीं देख पाई और सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों से मिक्सड रिस्पॉन्स मिला। अनुष्का शेट्टी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर फिल्मी गलियारों में चर्चा तो खूब हो रही है लेकिन आधिकारिक तौर पर एक्ट्रेस की अगली फिल्म का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। सामंथा अक्किनेनी के इस सवाल ने अनुष्का शेट्टी के फैंस में खलबली मचा दी है। Also Read - Samantha Ruth Prabhu ने क्यों हटाया Akkineni सरनेम? एक्ट्रेस ने अब जाकर दिया मुंहतोड़ जवाब