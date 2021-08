Samantha Akkineni छोड़ेंगी एक्टिंग की दुनिया? कहा, ‘मैं 10-11 सालों से...’

The Family Man 2 star Samantha Akkineni is planning to leave acting: साउथ फिल्म अदाकारा सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) टॉलीवुड की नंबर 1 स्टार हैं। फिल्म स्टार सामंथा अक्किनेनी सालों से एक्टिंग की दुनिया पर राज कर रही हैं। साउथ सिने वर्ल्ड में सामंथा अक्किनेनी के भारी फैन फॉलोइंग हैं। वो लंबे वक्त से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रही हैं। साउथ सिने स्टार सामंथा अक्किनेनी की हालिया रिलीज वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 (The Family Man 3) को मेकर्स से हाल ही में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस वेब सीरीज ने एक्ट्रेस को पैन इंडिया रीच मुहैया करा दी है। इसके बाद से ही सामंथा अक्किनेनी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बनी हुई है। हालांकि अब एक्ट्रेस ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि उनके चाहने वाले फैंस सन्न रह गए हैं। Also Read - Manoj Bajpayee और Samantha Akkineni के वेब शो The Family Man 2 ने IFFM अवॉर्ड शो में मारी बाजी, झटके ये दो बड़े खिताब

फिल्म स्टार सामंथा अक्किनेनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो जल्दी ही एक्टिंग छोड़ने वाली है। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो पिछले 10-11 सालों से लगातार काम कर रही हैं। शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों से ब्रेक नहीं लिया और बैक टू बैक फिल्मों में बिजी रही। अब वो एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहती हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि वो एक-2 साल का ब्रेक लेना चाहती हैं। इसके बाद ही वो दोबारा फिल्में शुरू करेंगी।

इन फिल्मों में बिजी हैं सामंथा अक्किनेनी

एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी के करियर की बात करें तो फिल्म अदाकारा जल्दी ही तेलुगु फिल्म शाकुंतलम में नजर आने वाली है। इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ अल्लू अर्जुन की 4 साल की बेटी अल्लू अरहा भी अपना टॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। इस फिल्म के निर्देशक गुणाशंकर हैं। इसके अलावा अदाकारा के हाथ एक तमिल फिल्म काथु वाकुला रेंदु कधाल में भी नजर आने वाली है। इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ विजय सेतुपति और नयनतारा जैसे सितारे भी नजर आएंगे। इसके अलावा एक्ट्रेस को कई हिंदी फिल्म निर्माता भी अपनी फिल्मों के लिए अप्रोच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक एक्ट्रेस के नए हिंदी प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं हुआ है।