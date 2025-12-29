The Raja Saab Trailer: Prabhas और Sanjay Dutt के लुक ने उड़ाई नींद! दर्शकों को कैसा लगा 'द राजा साब' का ट्रेलर?

ENG हिन्दी
The Raja Saab: साउथ सुपरस्टार प्रभास और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'द राजा साब' काफी दिनों से चर्चा में थी, जिसका अब ट्रेलर आ चुका हैं. आइए जानते हैं यह ट्रेलर दर्शकों को कैसा लगा?

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 29, 2025 5:34 PM IST

The Raja Saab Trailer Review: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और बॉक्स ऑफिस के असली किंग प्रभास (Prabhas) एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई एक्शन या वॉर फिल्म हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का ट्रेलर (The Raja Saab Trailer) है. 29 दिसंबर 2025 को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया. लंबे समय के बाद प्रभास एक ऐसे अवतार में नजर आ रहे हैं, जो हॉरर के साथ ह्यूमर का ऐसा तड़का लगाने वाला है, जो फैंस के रातों की नींद उड़ा देगा. हालांकि, अभी यह जानते हैं कि, दर्शकों को प्रभास (Prabhas) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) की फिल्म का ये ट्रेलर कैसा लगा?

सामने आया प्रभास और संजय दत्त का लुक

डायरेक्टर मारुति के डायरेक्शन में बनी प्रभास और संजय दत्त स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का मेकर्स ने ट्रेलर कर दिया है. इसे 2.0 नाम दिया गया है. इसमें प्रभास का जबरदस्त एक्शन, संजय दत्त का खूंखार अंदाज और बोमन ईरानी नजर आ रहे हैं. सामने आए ट्रेलर में देखा जा सकता है कि, वो कहानी की परतों से दर्शकों को रूबरू करवाते हैं. तो वहीं संजय दत्त का भुतहा अवतार कंपाने वाला है. 'द राजा साब' का ट्रेलर पर दर्शकों की क्या राय है आइए जानते हैं.

दर्शकों को कैसा लगा The Raja Saab का ट्रेलर?

जैसे ही 'द राजा साब' का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ वैसे ही यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. प्रभास और संजय दत्त की ये जबरदस्त जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. एक यूजर ने लिखा, 'इंतजार नहीं कर सकता अन्ना', दूसरे ने लिखा, 'नया एक्सपेरिमेंट, नया अवतार, एक्सपेरिमेंट का बाप हैं प्रभास बॉस.' एक अन्य ने ट्रेलर देखकर ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताते हुए लिखा, 'सुपरस्टार प्रभास की राजा साहब ब्लॉकबस्टर होगी!' ऐसे ही तमाम रिएक्शन्स देखने को मिल रहा है.

कैसा है Prabhas और Sanjay Dutt का लुक?

वहीं अगर बात करें प्रभास और संजय दत्त के लुक की तो, जहां प्रभास का एक्शन के साथ-साथ एक अनदेखा लुक सामने आया है, तो वहीं संजय दत्त का काफी खूंखार अवतार देखने को मिल रहा है. दोनों का लुक दर्शकों के रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है.

कब रिलीज होगी The Raja Saab?

वहीं अगर बात करें 'द राजा साब' की एक्ट्रेसेस की तो, फिल्म में प्रभास के साथ मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार स्क्रीन शेयर करेंगी. बता दें कि, पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले बनी यह हॉरर कॉमेडी फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है.

