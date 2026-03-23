'Drishyam 3' की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, अब इस तारीख को सिनेमाघरों में दस्तक देगी मोहनलाल की फिल्म

मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड सस्पेंस-थ्रिलर 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट बदल गई है. अब यह फिल्म 2 अप्रैल की जगह मई 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी. आइए जानते हैं इस देरी की असली वजह और अजय देवगन की हिंदी 'दृश्यम 3' पर इसका क्या असर होगा.

सस्पेंस-थ्रिलर के बादशाह मोहनलाल और उनके कल्ट कैरेक्टर 'जॉर्जकुट्टी' की वापसी का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. मलयालम सिनेमा की सबसे चर्चित फ्रेंचाइजी 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट को ऐन वक्त पर बदल दिया गया है. फिल्म, जो पहले अप्रैल में धमाका करने वाली थी, अब अपनी नई तारीख के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस बदलाव ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

अब मई में सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री

निर्देशक जीतू जोसेफ की इस फिल्म को लेकर दर्शक 2 अप्रैल की तारीख अपनी डायरी में नोट कर चुके थे. लेकिन सोमवार को सुपरस्टार मोहनलाल ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल से एक पोस्ट शेयर कर सबको चौंका दिया है. मोहनलाल के ट्वीट के अनुसार, 'दृश्यम 3' अब 21 मई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म के इस पोस्टपोन का सीधा मतलब है कि जॉर्जकुट्टी की चालाकियों और पुलिस के साथ उसके चूहे-बिल्ली वाले खेल को देखने के लिए फैंस को अब लगभग डेढ़ महीना और इंतजार करना होगा.

दृश्यम 3 में होगा ज्यादा सस्पेंस

मेकर्स का दावा है कि तीसरे भाग का सस्पेंस पिछले दोनों पार्ट्स के मुकाबले कहीं अधिक गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा. जैसे ही 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट आगे बढ़ी, इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई. फिल्मी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर द रिवेंज' की सुनामी को देखते हुए मेकर्स ने यह रास्ता चुना है. 'धुरंधर 2' ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, उसे देखते हुए कई बड़ी फिल्में उससे टकराने की कोशिश नहीं कर रही हैं.

हिंदी 'दृश्यम 3' का क्या होगा?

जहां मलयालम 'दृश्यम 3' मई में आ रही है, वहीं बॉलीवुड प्रेमियों की नजरें अजय देवगन पर टिकी हैं. फिलहाल हिंदी रीमेक की रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं सुना गया है और यह 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मलयालम वर्जन की सफलता हिंदी वर्जन के क्रेज को और बढ़ाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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