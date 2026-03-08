प्रभास की फिल्म Fauzi में हुई इस बॉलीवुड एक्टर की एंट्री, मेकर्स ने खुद किया ऐलान...

प्रभास की फिल्म फौजी का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहें हैं. इसी बीच मेकर्स ने इस फिल्म में एक और धमाकेदार एक्टर की एंट्री की है. इस फिल्म में किसी साउथ एक्टर की नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक्टर की एंट्री हुई है.

साउथ इंडियन एक्टर प्रभास एक बार फिर बड़े पर्दे पर आने की तैयारी में हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'फौजी' को लेकर दर्शकों के बीच जो दीवानगी है, वह शब्दों में बयां करना मुश्किल है. लेकिन इस फिल्म ने तब और भी सुर्खियां बटोरीं, जब मेकर्स ने एक ऐसे दिग्गज कलाकार के नाम पर मुहर लगाई, जिनकी मौजूदगी ही फिल्म की सफलता की गारंटी मानी जाती है. जी हां, हम बात कर रहे हैं सिनेमा के लीजेंड अनुपम खेर की. आइए जानते हैं इससे जुड़ी हर खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

अनुपम खेर का फौजी अवतार

हाल ही में अनुपम खेर के जन्मदिन के मौके पर 'फौजी' के मेकर्स यानी 'माइथ्री मूवी मेकर्स' ने एक बेहद खास पोस्ट शेयर की. उन्होंने न केवल इस महान कलाकार को बधाई दी, बल्कि ऑफिशियल तौर पर यह कन्फर्म कर दिया कि अनुपम खेर अब इस मेगा-प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं. मेकर्स ने लिखा कि "शानदार अनुपम खेर जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई. #Fauzi बटालियन का हिस्सा बनने के लिए आपका हमारे साथ होना वाकई सम्मान की बात है." अनुपम खेर जैसे वर्सेटाइल एक्टर के जुड़ने से फिल्म की कहानी में जो गहराई और वजन आएगा, उसका अंदाजा फैंस अभी से लगा रहे हैं.

तीन बड़े सेलेब्स की जोड़ी

'फौजी' फिल्म में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 बड़े एक्टर शामिल होने वाले हैं. इस फिल्म में बाहुबली एक्टर प्रभास नजर आने वाले हैं. वहीं इस फिल्म के निर्देशक हनु राघवपुडी हैं. इन्होंने 'सीता रामम' जैसी शानदार फिल्म बनाई है. वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर माइथ्री मूवी मेकर्स हैं. इन्होंने 'पुष्पा' के जरिए पूरे देश को हिला दिया था. फौजी फिल्म में ये तीनों साथ काम कर रहें हैं. जिससे साफ पता चलता है कि ये फिल्म जबरदस्त होने वाली है. वहीं अब इसमें अनुपम खेर का शामिल होना और भी शानदार खबर है.

क्यों खास है 'फौजी'?

यह फिल्म एक पीरियड एपिक होने वाली है, जिसका मतलब है कि हमें पर्दे पर पुरानी दुनिया का वैभव और जज्बा देखने को मिलेगा. बताया जा रहा है कि यह फिल्म न केवल विजुअली शानदार होगी, बल्कि इसकी कहानी काफी इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी. अनुपम खेर की एंट्री ने इस फिल्म को और भी मजबूत बना दिया है. अनुपम जी ने पिछले कई दशकों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है.

रिलीज का इंतजार

फिल्म की शूटिंग और प्री-प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 के अंत तक यह फिल्म कई भाषाओं में दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी. प्रभास के फैंस तो बस अब उनके 'फौजी' लुक की एक झलक देखने के लिए बेताब हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

