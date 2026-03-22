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राम चरण के साथ Peddi फिल्म में स्क्रीन शेयर करेगी ये गॉर्जियस एक्ट्रेस, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा तहलका

साउथ सुपरस्टार राम चरण की आगामी फिल्म 'पेड्डी' में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस की एंट्री की चर्चा है. बुची बाबू सना के निर्देशन में बन रही इस स्पोर्ट्स-क्राइम थ्रिलर में एक्ट्रेस एक कैमियो और डांस नंबर में नजर आ सकती हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 22, 2026 5:55 PM IST

राम चरण के साथ Peddi फिल्म में स्क्रीन शेयर करेगी ये गॉर्जियस एक्ट्रेस, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा तहलका
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साउथ सिनेमा के स्टार राम चरण इन दिनों अपनी अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) को लेकर सुर्खियों में हैं. बुची बाबू सना के निर्देशन में बन रही इस फिल्म से जुड़ा हर अपडेट फैंस की धड़कनें बढ़ा रहा है. अब खबर आई है कि इस स्पोर्ट्स ड्रामा में एक और बड़ी एक्ट्रेस की एंट्री हुई है, जो अपनी खूबसूरती और अदाकारी से पहले ही तेलुगु दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं. आइए जानते हैं...

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मृणाल ठाकुर का दिखेगा खास अंदाज

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'सीता रामम' और 'हाय नन्ना' के जरिए साउथ में अपनी मजबूत पहचान बनाने वाली मृणाल ठाकुर अब 'पेड्डी' का हिस्सा बनने जा रही हैं. इन फिल्मों में एक्ट्रेस की एक्टिंग को लोगों ने बेहद पसंद किया है. बताया जा रहा है कि मृणाल इस फिल्म में एक धमाकेदार कैमियो रोल में नजर आएंगी. सिर्फ इतना ही नहीं, फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि मृणाल फिल्म में एक स्पेशल डांस नंबर करती नजर आएंगी. इस गाने में वह राम चरण और मेन एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. यह पहली बार होगा जब पर्दे पर मृणाल, जाह्नवी और राम चरण एक साथ धमाल मचाएंगे. इस खबर के बाद फैंस बेहद खुश हैं. गेस्ट अपीरियेंस के तौर पर एक्ट्रेस को देखना लोगों के लिए एक बड़ी ट्रीट होगी. हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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फिल्म की कहानी और राम चरण का किरदार

'पेड्डी' सिर्फ एक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, बल्कि यह स्पोर्ट्स ड्रामा के साथ क्राइम थ्रिलर का एक बेस्ट मिक्स-अप है. मेगास्टार राम चरण इस फिल्म में एक क्रिकेटर का किरदार निभा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग भी ली है. वहीं राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं, जबकि ए.आर. रहमान फिल्म का म्यूजिक तैयार कर रहे हैं. 'उप्पेना' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले बुची बाबू सना इस फिल्म निर्देशित कर रहे हैं.

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मृणाल ठाकुर के अन्य प्रोजेक्ट्स

मृणाल ठाकुर फिलहाल अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रही हैं. 'पेड्डी' के कैमियो के अलावा उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. डकैत-एक प्रेम कथा उनकी आगामी चर्चित साउथ फिल्म है. है जवानी तो इश्क होना है हिंदी फिल्म के जरिए वह बॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेरने को तैयार हैं. राम चरण के फैंस के लिए कैलेंडर पर मार्क करने वाली तारीख 30 अप्रैल 2026 है. मेकर्स ने इसे एक बड़े समर रिलीज के तौर पर प्लान किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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