Tiger Shroff join hands with Mahesh Babu: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) नई जनरेशन के सबसे बड़े सुपरस्टार बनते नजर आ रहे हैं। एक्शन फिल्मों की वजह से उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिस कारण मेकर्स उनके साथ 300 करोड़ के बजट की फिल्में बनाने से भी नहीं डर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की बढ़ती लोकप्रियता का असर अब एड इंडस्ट्री पर भी नजर आने लगा है। बड़े-बड़े ब्रांड टाइगर श्रॉफ के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं ताकि एक्टर की लोकप्रियता से उनके ब्रांड को फायदा हो। इसके लिए टाइगर श्रॉफ को मुंहमांगी रकम भी मिल रही है। Also Read - Entertainment News of The Day: Kim Sharma ने Leander Paes संग रिश्ते पर लगाई मोहर? Tiger Shroff संग मिलाया Mahesh Babu ने हाथ

बॉलीवुड हंगामा की ताजा रिपोर्ट की मानें तो टाइगर श्रॉफ जल्द ही पान बहार की इलायची का एड करते दिखाई देंगे, जिसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस एड फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ साउथ एक्टर महेश बाबू (Mahesh Babu) भी दिखाई देंगे। यह पहला मौका है जब महेश बाबू और टाइगर श्रॉफ ने किसी प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है।

सूत्र के अनुसार, ‘इलायची की डिमांड देश में लगातार बढ़ रही है। इस मार्केट में पान बहार का अच्छा नाम है। पान बहार ने अपने अगले एड के लिए टाइगर श्रॉफ और महेश बाबू को साइन किया है। इन दोनों कलाकारों ने एड फिल्म की शूटिंग पूरी कर दी है। दर्शकों को जल्द ही इनका धमाकेदार एड देखने को मिलेगा।’ Also Read - Mahesh Babu ने यंग जनरेशन के इस धांसू बॉलीवुड स्टार के साथ मिलाया हाथ, नाम जानकर झूमेंगे करोड़ों फैंस

इचायची एड फिल्मों में अब तक दर्शकों ने अजय देवगन, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे कलाकारों को देखा है। 90 के दशक के ये स्टार्स ऐसी एड फिल्मों के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं। यह पहला मौका होगा जब नई जनरेशन के हीरो इचायची एड फिल्म में दिखाई देंगे। दर्शकों को नए हीरो ऐसी एड फिल्मों में पसंद आएंगे या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इतना तय है कि महेश बाबू की वजह से टाइगर को साउथ इंडस्ट्री में भी पहचान मिल जाएगी। Also Read - Tiger Shroff-Kriti Sanon की Ganapath में दिखेगी 2090 की कहानी!!