Tamil Nadu Election Results में विजय की सफलता से गदगद हुए टाइगर श्रॉफ, जीत से पहले कह दी ये बड़ी बात

Thalapathy Vijay की पार्टी TVK मतणगना के रुझानों में बढ़त में है. इस बीच साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक कई सेलेब्स ने एक्टर का सपोर्ट किया है. वहीं जीत को घोषणा के पहले ही टाइगर श्रॉफ ने एक्टर को लेकर बड़ी बात कह दी है.

थलापति विजय को लेकर क्या बोले टाइगर श्रॉफ?

Tiger Shroff Congratulates Vijay: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 (Tamil Nadu Assembly Elections) में साउथ सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) ने भी धमाकेदार एंट्री मारी है. अभिनेता से राजनेता बने विजय को फैंस से लेकर साउथ और बॉलीवुड सेलेब्स तक का सपोर्ट मिल रहा है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के रुझानों में विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कषगम' (TVK) शानदार प्रदर्शन कर रही है, जिसे देखकर बॉलीवुड एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) भी गदगद हो उठे और एक्टर की जीत के पहले ही उन्होंने बड़ी बात कह दी है.

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff Post) ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने विजय की जमकर तारीफ की और इस बात जिक्र किया कि लोगों का उनके इस नए राजनीतिक सफर पर कितना भरोसा है.

Tiger Shroff ने कह दी ये बड़ी बात

टाइगर श्रॉफ ने अपने पोस्ट में लिखा, 'विजय को बधाई... यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि लोगों को आप पर कितना भरोसा है. आपके इस नए सफर के लिए आपको बहुत ताकत मिले.' इस पोस्ट के सामने आते ही विजय के फैंस ने कमेंट बॉक्स में टाइगर का धन्यवाद किया कि उन्होंने इस खास मौके पर तमिल सुपरस्टार का समर्थन किया.

Congratulations to @actorvijay ??

The faith people have in you is amazing to see. More power to you for this next chapter!?? — Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) May 4, 2026

'मैंने एक बार कह दिया...'

वहीं थलापति विजय (Vijay Thalapathy) के इस खास दिन पर साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपना जलवा दिखाने वाली एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी थलापति को बधाई दी है. एक्ट्रेस ने भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा, 'मैंने एक बार कह दिया, तो समझो सौ बार कह दिया...और आज, लोगों ने पूरे विश्वास के साथ इसे दोहरा दिया है.'

काजल ने पोस्ट में लिखी गहरी बात

काजल ने पोस्ट में लिखा, 'थलापति विजय को इस शानदार और प्रचंड जीत के लिए दिल से बधाई! यह पल आपके विजन, आपक लगन और लोगों के आपके प्रति अटूट प्यार का जीता-जागता सबूत है. तमिलनाडु की जनता ने अपनी बात रख दी है. जोरदार, साफ और बहुत गर्व के साथ यह सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के साथ आपके गहरे और मजबूत जुड़ाव का जश्न है.'

“Naan oru thadava sonna, nooru thadava sonna maari”

and today, the people have echoed it back with absolute conviction. Heartiest congratulations to @actorvijay on this spectacular and resounding victory! This moment is a true testament to your vision, your perseverance, and… pic.twitter.com/labiTRQWHJ — Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) May 4, 2026

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'इस प्रेरणादायक नए सफर की शुरुआत के लिए आपको ढेर सार ताकत और सफलता मिले. उम्मीद है कि आप वह बदलाव लाएंगे जिसकी बहुत से लोग उम्मीद कर रहे है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपको एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई.'

विजय के सपोर्ट में उतरे कई सितारे

टाइगर श्रॉफ और काजल अग्रवाल के अलावा तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विजय का सपोर्ट किया है. उनके पिता और फिल्ममेकर एस. ए. चंद्रशेखर ने मतगणना शुरू होने से पहले तिरुत्तनी मुरुगन मंदिर के दर्शन किए. इसके अलावा सिबी सत्यराज, जय, वरलक्ष्मी सरथकुमार और श्रीमान जैसे एक्टर्स ने भ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विजय को अपना समर्थन दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…