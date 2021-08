Tollywood Drug Case: Rana Daggubati से लेकर Rakul Preet तक, इन 12 साउथ सिने स्टार्स तक पहुंची जांच की आंच

Tollywood Celebs Rana Daggubati to Rakul Preet Singh 12 film stars summoned by ED in Drug Case: सिनेमा वर्ल्ड से ड्रग्स के कनेक्शन की पड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद बॉलीवुड और ड्रग्स की दुनिया के बीच लिंक होने की खबरों ने काफी सनसनी मचाई थी। इस दौरान कई बड़े बॉलीवुड फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों को जांच एजेंसी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त इसके तार सैंडलवुड (कर्नाटक सिनेमा) तक फैलते हुए दिखे थे। जिसमें संजना घलरानी और रागिनी द्विवेदी तक जांच एजेंसी की गिरफ्त में आ गई थी। अब टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी कुछ ऐसी ही मुश्किल में फंसती दिख रही है। Also Read - Bheemla Nayak New Glimpse Video: ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिखे Pawan Kalyan

ताजा खबरों के मुताबिक राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) से लेकर रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) समेत टॉलीवुड फिल्मों की करीब 12 हस्तियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ड्रग्स मामले में समन किया है। ये मामला 4 साल पुराना है। जिसकी जांच करते हुए ईडी ने टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के करीब 12 बड़ी हस्तियों को पूछताछ के लिए समन किया है। इन सितारों की लिस्ट में बाहुबली फेम एक्टर राणा दग्गुबाती, रवि तेजा (Ravi Teja), फिल्म निर्माता पुरी जगन्नाथ (Puri Jagannadh), रकुल प्रीत सिंह, चार्मी कौर (Charmme Kaur), जैसे कई बड़े नाम हैं। सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म स्टार रकुल प्रीत सिंह को जांच एजेंसी ने 6 सितंबर को पेश होने का समन दिया है। जबकि राणा दग्गुबाती को 8 सितंबर, पुरी जगन्नाथ को 13 सितंबर को बुलाया गया है। ये मामला साल 2017 में आबकारी विभाग (एक्साइज डिपार्टमेंट) की ओर से एक बार की तलाशी के वक्त का है। जिसके बाद जांच एजेंसी ने करीब 12 मामले दर्ज किए थे। Also Read - Bheemla Nayak: Pawan Kalyan के फैंस को स्वतंत्रता दिवस पर मिला बड़ा तोहफा, धांसू वीडियो हुआ रिलीज

ये है साउथ सिनेमा के इन सितारों का फिल्मी बैकग्राउंड

टॉलीवुड फिल्म स्टार राणा दग्गुबाती जाने-माने फिल्म स्टार हैं जो बाहुबली के भल्लालदेव के रुप में पूरे देश के सिने दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। इन दिनों फिल्म स्टार अपनी अगली फिल्म अय्यपन कोशियम के तेलुगु रीमेक को लेकर बिजी हैं। जबकि फिल्म स्टार रकुल प्रीत सिंह भी बड़ी स्टार हैं। वो कई तेलुगु और हिंदी फिल्मों के जरिए दर्शकों का दिल जीत चुकी है। गौर करने वाली बात ये है कि फिल्म स्टार रकुल प्रीत सिंह इससे पहले बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की जांच मामले में भी एजेंसी की रडार पर आई थीं। इसके अलावा फिल्म स्टार रवि तेजा भी साउथ सिनेमा के एक बड़े सितारे हैं। जबकि पुरी जगन्नाथ सितारे और चार्मी कौर नामी फिल्म निर्माता हैं।