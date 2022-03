Top 5 South Gossips of the Day: बाहुबली 3 लेकर आएंगे प्रभास-एसएस राजामौली, अल्लू अर्जुन के हाथ से निकली आइकन Top 5 South Gossips of the Day: साउथ सुपरस्टार प्रभास ने निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली 3 को लेकर बड़ा इशारा दिया है। इधर, अल्लू अर्जुन की फिल्म आइकन उनके हाथों से निकल गई हैं।