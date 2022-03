Top 5 South Gossips of The Day: साउथ फिल्मों की दुनिया में आज दिन भर कई खबरें सुर्खियों में रही। साउथ सिनेमा की इन बड़ी खबरों ने लोगों का ध्यान खींचे रखा। सुपरस्टार यश (Yash) की फिल्म केजीएफ 2 (KGF 2) के ट्रेलर का फर्स्ट रिव्यू आज सामने आया। जिसने सोशल मीडिया पर बज बनाए रखा। उधर, फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने अपनी पत्नी को मैरिज एनिवर्सिरी पर एक बेहद प्यारा तोहफा दिया है। यहां देखें साउथ सिनेमा की दिन भर वायरल हुईं आज की 5 बड़ी खबरें। Also Read - KGF 2 Trailer FIRST Review OUT: 'रॉकी भाई' को फिर सलाम ठोकेंगे फैंस, धांसू है Yash की फिल्म का ट्रेलर

कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 के ट्रेलर पर हर किसी की नजर बनी हुई है। फिल्म स्टार यश की इस फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर 27 मार्च को रिलीज होने वाला है। हालांकि फिल्म के ट्रेलर से पहले ही इसका फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है। केजीएफ 2 के इस ट्रेलर को ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमैर संधू ने स्क्रीनिंग के दौरान देखा और उन्होंने इसकी जमकर तारीफ की है।

Allu Arjun ने लुटाया बीवी पर प्यार

टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी और बच्चों संग केक कटिंग करते दिख रहे हैं। दरअसल, आज अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी की शादी की 11वीं सालगिरह है। जिसका जश्न इस स्टार परिवार ने ऐसे मनाया है।

View this post on Instagram A post shared by Allu Arjun (@alluarjunonline)

खबर है कि साउथ सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी फीस में बढ़ोतरी कर दी है। पुष्पा के ब्लॉकबस्टर उ अंटावा गाने और द फैमिली मैन 2 से मिली बंपर सक्सेस के बाद अदाकारा ने अपनी फीस में भारी बढ़ोतरी करते हुए यशोदा के मोटी रकम मांगी है। जिसे मेकर्स ने पूरा भी कर दिया है। खबर है कि फिल्म स्टार ने इस फिल्म के लिए पूरे 3 करोड़ रुपये वसूले हैं।

Keerthy Suresh ने Beast के गाने पर लगाए ठुमके

तेलुगु फिल्म स्टार कीर्थि सुरेश ने हाल ही में एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में अदाकारा कीर्थि सुरेश बीस्ट के ब्लॉकबस्टर गाने अरबिक कुथु पर ठुमके लगाए हैं। अदाकारा ने ये मजेदार रील रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म एएमजे के प्री-रिलीज इवेंट के मौके पर बनाया था।

View this post on Instagram A post shared by Keerthy Suresh (@keerthysureshofficial)

Rashmika Mandanna ने पहनी हजारों की कोड़ावा साड़ी

तेलुगु सुपरस्टार रश्मिका मंदाना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारी तस्वीर शेयर की थी। इस साड़ी का नाम कोड़ावा साड़ी है। जिसे अदाकारा ने पहनकर इस साड़ी के लिए अपना प्यार जताया है। रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म स्टार रश्मिका मंदाना की ये साड़ी 77 हजार रुपये की है।