Top 5 South Gossips of the Week: Hina Khan के हाथ लगी Prabhas की 200 करोड़ी फिल्म, तो Yash ने झटकी Ram Charan की ठुकराई फिल्म Top 5 South Gossips of the Week: टीवी सीरियल अदाकारा हिना खान (Hina Khan) ने साउथ सिनेमा की ओर कदम रख दिया है? ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। रिपोर्ट्स हैं कि अदाकार सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म में नजर आने वाली हैं। यहां जानिए बीते हफ्ते की वायरल हुईं टॉप 5 खबरें।