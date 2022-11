Top 5 South Gossips of the Week: नहीं रहे महेश बाबू के पिता कृष्णा, आदिपुरुष के वीएफएक्स में कटेगी सैफ की दाढ़ी Top 5 South Gossips of the Week: साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बीते हफ्ते इन 5 खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचाया। सुपरस्टार महेश बाबू के पति की मौत की खबर ने हंगामा मचाया। तो वहीं, अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु के पति नागा चैतन्य संग नॉर्मल रिश्ते होने की खबर है।